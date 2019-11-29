Украина в международных судах: в МИД рассказали о состоянии каждого из дел против РФ

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Защита интересов Украины правовыми средствами осуществляется в рамках трех межгосударственных дел Украины против Российской Федерации. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

"На сегодняшний день защита интересов Украины правовыми средствами осуществляется в рамках трех межгосударственных дел Украины против Российской Федерации", - сообщили в МИД.

Так, по информации дипведомства, защита украинских интересов происходит, в частности, в рамках дела о применении и толковании Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма в Международном суде ООН (далее - МС ООН).

В МИД отметили, что в этом процессе Украины заявляет, что:

  • Российская Федерация нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма путем поставок оружия, предоставления финансирования, проведения тренировки и предоставления других форм помощи вооруженным формированием, в том числе т.н. ДНР и ЛНР и другим связанным с ними группам и отдельным лицам, которые действуют на территории Украины.
  • РФ нарушает требования Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и совершает дискриминационные действия в отношении татарского и украинского этнического населения в Крыму с февраля 2014 года с целью закрепления российского доминирования на полуострове путем уничтожения конкурирующих культур.

    • После прохождения досудебных этапов разрешения спора было подготовлено и подано Меморандум, который подтверждает нарушение РФ положений названных выше Конвенции.

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    3-7 июня 2019 года в Гааге состоялись устные слушания по Предварительным возражениям России относительно юрисдикции МС ООН рассматривать указанное дело. 8 ноября 2019-го в открытом судебном заседании состоялось оглашение решения о наличии юрисдикции у МС ООН по указанному делу, согласно которому все предварительные возражения РФ были отклонены, что позволило переход судебного процесса в следующую стадию - рассмотрение дела по существу.

    МС ООН было предоставлено время России для подготовки контрмеморандума до 8 декабря 2020 года.

    Кроме того, напомнили дипломаты, защита украинских интересов происходит в рамках спора в Арбитражном трибунале, сформированном в соответствии с Приложением VII Конвенции ООН по морскому праву 1982, между Украиной и Российской Федерацией по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

    Исковые требования Украины касаются прав Украины в прилегающих к Крыму морских зонах.

    "Украина в рамках указанного дела просит Арбитражный суд прекратить нарушение Российской Федерацией Конвенции ООН по морскому праву и подтвердить права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе, в том числе и обязать Российскую Федерацию уважать суверенные права Украины в своих водах, остановить кражу украинских ресурсов, а также выплатить компенсацию за причиненный ущерб", - отметили в МИД.

    В пресс-службе напомнили, что 14 сентября 2016 года МИД направило Российской Федерации сообщение об арбитраже, иск, а также основания, на которых он базируется, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. 22 декабря 2016-го был сформирован Арбитражный суд, который будет рассматривать дело Украины против РФ.

    После подачи Украиной Меморандума в Арбитраж (19 февраля 2018 года) с 19 мая 2018 года по 27 ноября 2018 года осуществлялись письменные представления сторон в арбитраж о наличии юрисдикции: отрицание России о наличии юрисдикции и ответы-комментарии Украины с указанием содержательных доказательств наличия юрисдикции у Арбитража рассматривать дело.

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    10-14 июня 2019 года в Гааге состоялись устные слушания Предварительных возражений РФ о наличии юрисдикции. Решение Арбитража о наличии юрисдикции рассматривать дело по существу ожидается к концу 2019 года - началу 2020 года.

    Защита интересов Украины также происходит в рамках дела против РФ относительно задержания трех украинских военно-морских судов и двадцати четырех членов их экипажей в Арбитражном трибунале, сформированном в соответствии с приложением VII Конвенции ООН по морскому праву.

    Так, 25 ноября 2018 года Российской Федерацией в Черном море было захвачено 3 украинских военно-морских судна "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" и 24 членов их экипажей.

    1 апреля 2019 года Украина уведомила Россию, что она начинает обязательный арбитраж в соответствии с приложением VII Конвенции ООН по морскому праву. Одновременно Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) с просьбой немедленного назначения временных мер для Украины с целью освобождения ее военно-морских кораблей и 24 военнослужащих, учитывая неотложность ситуации.

    Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге рассматривал лишь вопрос применения временных мер, учитывая срочность ситуации и необходимости немедленного освобождения наших моряков и военно-морских судов.

    25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву издал Приказ, согласно которому Российская Федерация должна немедленно освободить украинские корабли, а также немедленно освободить задержанных моряков и позволить им вернуться в Украину.

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    В МИД отметили, что, несмотря на обязательный характер Приказа Международного трибунала по морскому праву, Россия игнорировала его в течение почти 6 месяцев, а суда вернула в нарушение требований настоящего Приказа как "вещественные доказательства в уголовном процессе".

    "Следует отметить, что освобождение наших моряков в рамках обмена (7 сентября 2019 года) и возвращение судов (18 ноября 2019 года) почти через 6 месяцев после принятия Приказа ITLOS и через 358 дней после их незаконного захвата никоим образом не влияет на рассмотрение дела относительно иммунитетов военных кораблей и членов их экипажей по существу в Арбитражном трибунале, сформированном в соответствии с Приложением VII Конвенции ООН по морскому праву", - отметили в министерстве.

    Первые процессуальные слушания Арбитражного трибунала по делу о нарушении РФ иммунитета трех украинских военно-морских судов и двадцати четырех членов их экипажей состоялись 21-22 ноября 2019 года в Гааге в помещении Постоянной третейской палаты.

    В течение указанных слушаний были обсуждены временные рамки рассмотрения дела, вопрос транспарентности, то есть публичного доступа к материалам дела, утверждены процессуальные документы, в частности Регламент Арбитражного трибунала. В соответствии с Регламентом, Украине предоставлено время для подготовки своего Меморандума в течение срока не более 6 месяцев.

    Как сообщал УНН, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль во время брифинга относительно вынесенного 8 ноября Международный судом ООН решения по юрисдикции по делу "Украина против Российской Федерации" озвучила стоимость судебных разбирательств против России на международных площадках.

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