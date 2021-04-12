Україна цього сезону скоротила експорт зернових на майже 23,7%

Деталі

За наведеними даними Держмитслужби, станом на 12 квітня, у 2020/21 маркетинговому році Україна експортувала 36,53 млн тонн зернових і зернобобових культур. Це на 11,32 млн, або на 23,66% менше, ніж на аналогічну дату 2019/20 МР.

Зокрема у 2020/21 МР на експорт вже відправлено:



пшениці - 14,49 млн тонн;



ячменю - 4,11 млн тонн;



жита - 1,7 тис. тонн;



кукурудзи - 17,33 млн тонн.



Експорт борошна сягнув уже 97,1 тис. тонн.

За даними порталу, експорт зернових і зернобобових культур у 2019/20 МР сягнув 56,7 млн тонн.

Доповнення

Нещодавно Міністерство економіки оновило прогноз щодо експорту зернових та зерно-бобових культур у 2020/2021 маркетинговому році - очікуючи його на рівні 45,7 млн тонн - на 280 тис. тонн більше, ніж прогнозувалося до цього. Такий показник свідчить про падіння експорту у порівнянні з попереднім МР - на близько 19,4%.

Додамо, зернові входять до трійки найбільш експортованих продуктів з України - у першому кварталі 2021 року за кордон продано зерна на 2,17 млрд дол.