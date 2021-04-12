Украина в этом сезоне сократила экспорт зерновых почти на 23,7%
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Украина в 2020/21 маркетинговом году, который начался в июле, снизила экспорт зерна на 23,66% по сравнению с предыдущим сезоном - до 36,5 млн тонн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные информационно-аналитического портала АПК Украины.
Детали
По приведенным данным Гостаможслужбы, по состоянию на 12 апреля, в 2020/21 маркетинговом году Украина экспортировала 36,53 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 11,32 млн, или на 23,66% меньше, чем на аналогичную дату 2019/20 МГ.
В частности, в 2020/21 МГ на экспорт уже отправлено:
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- пшеницы - 14,49 млн тонн;
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- ячменя - 4,11 млн тонн;
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- ржи - 1,7 тыс. тонн;
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- кукурузы - 17,33 млн тонн.
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Экспорт муки достиг уже 97,1 тыс. тонн.
По данным портала, экспорт зерновых и зернобобовых культур в 2019/20 МГ достиг 56,7 млн тонн.
Дополнение
Недавно Министерство экономики обновило прогноз по экспорту зерновых и зерно-бобовых культур в 2020/2021 маркетинговом году - ожидая его на уровне 45,7 млн тонн - на 280 тыс. тонн больше, чем прогнозировалось ранее. Такой показатель свидетельствует о падении экспорта по сравнению с предыдущим МГ - на около 19,4%.
Добавим, зерновые входят в тройку самых экспортируемых продуктов из Украины - в первом квартале 2021 года за границу продано зерна на 2,17 млрд долл.