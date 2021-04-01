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Україна та Канада обговорили загострення ситуації на Донбасі

Україна та Канада обговорили загострення ситуації на Донбасі

Київ • УНН

 • 21843 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Марком Гарно підтримку Канади на тлі загострення ситуації на Донбасі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МЗС.

Так, Кулеба провів телефонну розмову з Гарно.

Цитата:

"Головною темою розмови стало загострення Російською Федерацією безпекової ситуації на лінії дотику з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей та в Криму. Дмитро Кулеба поінформував Марка Гарно про небажання Росії підтвердити свою відданість режиму припинення вогню, наголосив на загрозах нарощування російської військової присутності у безпосередній близькості до України, підкреслив важливість посилення міжнародного тиску на Росію з метою деескалації ситуації", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що канадський міністр засудив провокативні дії Росії та концентрацію нею військ поблизу українського кордону, підтвердив непохитну підтримку Канадою суверенітету та територіальної цілісності України.

“Україна вдячна своїм друзям і партнерам за солідарність на тлі загострення Росією безпекової ситуації. Ми виступаємо за продовження переговорів і Москва має усвідомлювати, що за будь-який новий сплеск збройної агресії їй доведеться сплатити ціну”, - наголосив Кулеба.

Співрозмовники окремо обговорили грубі порушення прав людини, що тривають у тимчасово окупованому Росією Криму, та підготовку до установчого саміту Кримської платформи 23 серпня.

Кулеба подякував за запровадження Канадою цього тижня додаткових санкцій проти Росії у зв’язку із тимчасовою окупацією Кримського півострова.

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Окремою темою розмови стала подальша робота новоствореної Українсько-канадської робочої групи з питань мобільності.

"Насамкінець, співрозмовники скоординували подальші дії з формування спільної позиції до наступного етапу переговорів з Іраном щодо збиття рейсу Міжнародних авіаліній України PS752. Сторони підтвердили незмінний пріоритет досягнення справедливості для жертв та їхніх родичів, забезпечення невідворотності покарання винних у цій трагедії", - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Кулеба заявив, що нинішня ескалація з боку Російської Федерації є системною та наймасштабнішою за останні роки.

За даними розвідки, Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій проти України.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія здійснює поступове нарощення військ поблизу державного кордону України – на Півночі, на Сході і на Півдні. Загалом очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що у сукупності з наявними розгорнутими силами та засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави.

Також Хомчак заявив, що Збройні сили України готові до адекватної відповіді як у разі ескалації конфлікту в районі проведення Операції об’єднаних сил, так і у випадку ускладнення воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки навколо України.

Кремль прокоментував переміщення військ біля кордону України заявивши, що це не повинно нікого турбувати.

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