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Україна скоротила відбір газу із ПСГ на тлі завершення опалювального сезону

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 24 квітня зменшився до 15,350 млрд куб. м, при цьому скорочення запасів за тиждень - 116,26 млн куб. м, або 0,75%, передає УНН з посиланням на дані ТОВ "Оператор ГТС України".

Деталі

Відбір газу за минулий тиждень був меншим, ніж тижнем раніше, коли він сягав 148,87 млн куб. м (-0,95%). Так, в Україні міста почали завершувати опалювальний сезон. До прикладу, Київ почав відключення опалення ще 12 квітня, водночас в Ужгороді опалювальний сезон вирішили продовжити до 30 квітня - через холодну погоду.

За останніми даними, за звітну добу в ПСГ України газ не закачувався.

З ПСГ України протягом доби 24 квітня відібрано 14,33 млн куб. м газу.

При цьому в даних за 24 квітня вказано, що в Україну зі Словаччини, Угорщини та Польщі блакитне паливо не надходило.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Доповнення

З 1 січня 2021 року в Україні значно зросли тарифи на комуналку, при чому - як за світло, так і за газ. Це обурило громадян, які масово почали влаштовувати акції протесту.

"Газове питання" по суті почали вирішувати 18 січня. Тоді Кабмін затвердив граничну ціну на газ у 6,99 грн за кубічний метр, що мало знизити ціну на газ для населення до такого рівня. Згідно з урядовою постановою, ціна діяла з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року. Також обмежили й ціну на розподіл (доставку) газу - на рівні 1,79 грн за куб для 14 газзбутів.

З квітня ціни на газ повернулися до ринкового рівня. Тож, постачальники вже не обмежені цифрою в 6,99 грн за кубометр.

Раніше у НКРЕКП на ціну газу після опалювального сезону - прогнозів не давали.

Водночас з травня запровадили річний тариф на газ для населення.

Що стосується опалення та гарячого водопостачання - в уряді пообіцяли не піднімати ці тарифи до кінця опалювального сезону.

Варто додати, що ще в грудні 2019 року Президент України Володимир Зеленський анонсував зниження тарифів для людей на майже 50%.

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