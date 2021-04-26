Украина сократила отбор газа из ПХГ на фоне завершения отопительного сезона

Детали

Отбор газа за прошедшую неделю был меньше, чем неделей ранее, когда он достигал 148,87 млн куб. м (-0,95%). Так, в Украине города начали завершать отопительный сезон. К примеру, Киев начал отключение отопления еще 12 апреля, в то же время в Ужгороде отопительный сезон решили продлить до 30 апреля - из-за холодной погоды.

По последним данным, за отчетные сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

Из ПХГ Украины в течение суток 24 апреля отобрано 14,33 млн куб. м газа.

При этом в данных за 24 апреля указано, что в Украину из Словакии, Венгрии и Польши голубое топливо не поступало.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Дополнение

С 1 января 2021 года в Украине значительно выросли тарифы на коммуналку, причем - как за свет, так и за газ. Это возмутило граждан, которые массово начали устраивать акции протеста.

"Газовый вопрос" по сути начали решать 18 января. Тогда Кабмин утвердил предельную цену на газ в 6,99 грн за кубический метр, что должно было снизить цену на газ для населения до такого уровня. Согласно правительственному постановлению, цена действовала с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не более чем до 31 марта 2021 года. Также ограничили и цену на распределение (доставку) газа - на уровне 1,79 грн за куб для 14 газсбытов.

С апреля цены на газ вернулись к рыночному уровню. Поэтому, поставщики уже не ограничены цифрой в 6,99 грн за кубометр.

Ранее в НКРЭКУ на цену газа после отопительного сезона - прогнозов не давали.

В то же время с мая ввели годовой тариф на газ для населения.

Что касается отопления и горячего водоснабжения - в правительстве пообещали не поднимать эти тарифы до конца отопительного сезона.

Стоит добавить, что еще в декабре 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал снижение тарифов для людей на почти 50%.