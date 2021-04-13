Від опалення у Києві відключили 62% житлових будинків

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"У Києві триває відключення тепла. Станом на 6:00 13 квітня від централізованого опалення уже відключили 62% (більше 6 тис.) житлових будинків, 75% навчальних закладів та 18% лікарень", - сказано у повідомленні з посиланням на дані КП "Київтеплоенерго".

Деталі

Об’єкти соціальної інфраструктури (лікарні, школи, дитсадки) відключаються від подачі тепла за індивідуальними заявками керівників закладів.

Що було раніше

Київтеплоенерго розпочало відключати опалення у столичних багатоповерхівках із 12 квітня. Припинення подачі теплоносія відбувається поступово через розгалуженість системи тепломереж. Для повного згортання системи теплопостачання необхідно близько 5-ти днів.