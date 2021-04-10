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Сьогодні у Києві почнуть відключати опалення

Сьогодні у Києві почнуть відключати опалення

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Києві сьогодні мають розпочати відключення будинків від тепла. Старт завершенню опалювального сезону мали дати ще 5 квітня, але відтермінували його через похолодання, передає УНН.

Цитата

"У зв’язку з тим, що в столиці в наступні дні зберігається прохолодна погода, місто змушене трохи перенести завершення опалювального сезону. На кілька днів... Відключення тепла в Києві розпочнуть із 10 квітня", – повідомив раніше міський голова Києва Віталій Кличко.

Деталі

Він нагадав, що будь-яка будинкова громада може раніше відключитись від опалення. Таке рішення мають ухвалити збори мешканців і подати відповідний протокол теплопостачальній компанії.

Соціальні об’єкти, особливо лікарні, відключатимуть тільки за заявками керівників закладів. У садочках та школах тепло вже відключають планово – зважаючи на дистанційне навчання.

Нагадаємо, раніше київська влада збиралася почати відключати опалення з 5 квітня.

Українські Національні Новини

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