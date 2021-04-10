Сегодня в Киеве начнут отключать отопление
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Киеве сегодня должны начать отключение домов от тепла. Старт завершению отопительного сезона должны были дать еще 5 апреля, но отсрочили его за похолодания, передает УНН.
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"В связи с тем, что в столице в последующие дни сохраняется прохладная погода, город вынужден немного перенести завершения отопительного сезона. На несколько дней... Отключение тепла в Киеве начнут из 10 апреля", - сообщил ранее городской глава Киева Виталий Кличко.
Детали
Он напомнил, что любая домовая община может раньше отключиться от отопления. Такое решение должны принять на собрании жильцов и подать соответствующий протокол теплоснабжающей компании.
Социальные объекты, особенно больницы, отключать только по заявкам руководителей учреждений. В садах и школах тепло уже отключают планово - ввиду дистанционного обучения.
Напомним, ранее киевские власти собиралась начать отключать отопление с 5 апреля.