От отопления в Киеве отключили 62% жилых домов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Киеве отключили централизованное отопление в 62% жилых домов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
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"В Киеве продолжается отключение тепла. По состоянию на 6:00 13 апреля от централизованного отопления уже отключили 62% (более 6 тыс.) жилых домов, 75% учебных заведений и 18% больниц", - говорится в сообщении со ссылкой на данные КП "Киевтеплоэнерго".
Детали
Объекты социальной инфраструктуры (больницы, школы, детсады) отключаются от подачи тепла по индивидуальным заявкам руководителей учреждений.
Что было ранее
Киевтеплоэнерго начало отключать отопление в столичных многоэтажках с 12 апреля. Прекращение подачи теплоносителя происходит постепенно из-за разветвленности системы теплосетей. Для полного свертывания системы теплоснабжения необходимо около 5-ти дней.