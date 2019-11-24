Україна постійно відбиває атаки у кібернетичному просторі - Загороднюк
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Делегація Міністерства оборони України на чолі з міністром Андрієм Загороднюком взяла участь у щорічному Міжнародному безпековому форумі, який завершився у канадському Галіфаксі. Про це УНН повідомили у пресслужбі Міноборони.
В рамках заходу глава військового відомства України провів низку двосторонніх зустрічей, поспілкувався зі світовими лідерами думок та українською громадою в Канаді.
Під час зустрічей українського міністра, зокрема, з начальником штабу оборони збройних сил Канади генералом Джонатаном Венсом, командувачем сил спеціальних операцій збройних сил Канади генерал-майором Пітером Дейвом та колишнім головою Комітету з питань національної безпеки та оборони канадського парламенту Стівеном Ф’юром було висловлено щиру подяку за допомогу у військово-технічній сфері та підтримку позиції України на міжнародній арені. Обговорювався хід реформ в українській оборонній галузі та курс на впровадження стандартів НАТО в Україні.
Виступаючи у панельній дискусії з тематики гібридного впливу та кіберзагроз Андрій Загороднюк наголосив на тому, що на сьогодні Україна є країною, яка не лише протистоїть збройній агресії, а фактично стала "полем битви” і постійно відбиває атаки - як в інформаційному, так і в кібернетичному просторі.
"Ми постійно вчимося, багато чого знаємо і розуміємо. Ми вже навчилися відбивати такі атаки, але простір постійно розвивається, спонукаючи нас діяти набагато активніше, - зазначив Андрій Загороднюк, – Сьогодні багато країн інвестують в розвиток кібернетичного напряму, але, нажаль, ми ніколи не будемо діяти швидше ніж ті, хто цілеспрямовано розробляє нові форми ведення інформаційних і кібернетичних війн. Тому єдиним можливим фактором спротиву є загальні зусилля країн, а також людей, які в них проживають, протистояти таким викликам".
На думку Міністра, це має викладатися у школах, аби змалечку навчати населення, як відрізняти правду від неправди, як перевіряти інформацію і дотримуватися “цифрової гігієни”. У якості прикладу Андрій Загороднюк навів досвід Бельгії, де наразі школярі проходять такі уроки і навчаються орієнтуватися в інформаційних потоках. Міністр оборони України підкреслив, що подібні приклади мають стати загальним підходом та однією зі складових загальної культури людей.
Нагадаємо, міністр оборони Загороднюк обговорив безпекову ситуацію на Чорному морі з держсекретарем ФРН.