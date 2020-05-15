Представники України та ООН обговорили відповідальність Росії за збройну агресію на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко та глава моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер обговорили відповідальність Російської Федерації за ситуацію на Донбасі, що виникла через збройну агресію РФ. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.
"Заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко та голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер обговорили відповідальність Російської Федерації та ситуацію на Сході України, що склалася через збройну агресію РФ, порушення прав людини на тимчасово окупованих Росією територіях українських Донбасу і Криму та інші важливі теми", - йдеться у повідомленні.
За словами Ігоря Яременка, лише визнання відповідальності Росії може сприяти покращенню ситуації, а відтак – зменшенню випадків порушення прав людини.
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"Важливо консолідувати зусилля міжнародної спільноти, у тому числі гуманітарних організацій, щоб не дати країні-агресору можливості прикриватися своїми "проксі" на території українського Донбасу та не дозволити Російській Федерації уникнути відповідальності за скоєні злочини", – зазначив Ігор Яременко.
Вказано, що Матільда Богнер підкреслила першочерговість забезпечення захисту громадян під час збройного конфлікту і зменшення втрат серед цивільних.
Також повідомляється, що учасники зустрічі приділили увагу необхідності стримування на тимчасово окупованих РФ територіях України пандемії COVID-19.
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"Сторони приділили увагу ситуації, що склалася через обмеження допуску моніторингових та гуманітарних місій до тимчасово окупованих територій з боку російських окупаційних адміністрацій. Було зазначено, що блокування допуску моніторингових та гуманітарних місій під приводом карантину та використання Російською Федерацією пандемії для легітимізації подібних дій є абсолютно неприйнятним", - повідомили у пресслужбі.
Зазначається, що ООН продовжує підтримувати позицію безперешкодного доступу до постраждалого від російської агресії населення з обох сторін лінії зіткнення, в першу чергу, для надання гуманітарної допомоги, а також для вивчення карти потреб.
Нагадаємо, за період карантину окупанти не пропустили в ОРДЛО понад 20 осіб, які мали на це дозвіл.