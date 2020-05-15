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Представители Украины и ООН обсудили ответственность России за вооруженную агрессию на Донбассе

Киев • УНН

 • 13144 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко и глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер обсудили ответственность Российской Федерации за ситуацию на Донбассе, возникшей из-за вооруженной агрессии РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Представители Украины и ООН обсудили ответственность России за вооруженную агрессию на Донбассе

"Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко и глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер обсудили ответственность Российской Федерации и ситуацию на Востоке Украины, сложившейся из-за вооруженную агрессию РФ, нарушения прав человека на временно оккупированных Россией территориях украинских Донбасса и Крыма и другие важные темы", - говорится в сообщении.

По словам Игоря Яременко, только признание ответственности России может способствовать улучшению ситуации, а следовательно - уменьшению случаев нарушения прав человека.

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"Важно консолидировать усилия международного сообщества, в том числе гуманитарных организаций, чтобы не дать стране-агрессору возможности прикрываться своими "прокси" на территории украинского Донбасса и не позволить Российской Федерации избежать ответственности за совершенные преступления", - отметил Игорь Яременко.

Указано, что Матильда Богнер подчеркнула первоочередность обеспечения защиты граждан во время вооруженного конфликта и уменьшения потерь среди гражданских.

Также сообщается, что участники встречи уделили внимание необходимости сдерживания на временно оккупированных РФ территориях Украины пандемии COVID-19.

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"Стороны уделили внимание ситуации, сложившейся из-за ограничения допуска мониторинговых и гуманитарных миссий на временно оккупированные территории со стороны российских оккупационных администраций. Было отмечено, что блокирование допуска мониторинговых и гуманитарных миссий под предлогом карантина и использование Российской Федерацией пандемии для легитимизации подобных действий является абсолютно неприемлемым", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что ООН продолжает поддерживать позицию беспрепятственного доступа к пострадавшему от российской агрессии населению с обеих сторон линии соприкосновения, в первую очередь, для оказания гуманитарной помощи, а также для изучения карты нужд.

Напомним, за период карантина оккупанты не пропустили в ОРДЛО более 20 человек, которые имели на это разрешение.

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