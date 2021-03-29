Україна хоче показати Байдену, що налаштована на “деолігархізацію”, але це не так просто - WP

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Наразі в українській політиці говорять про повернення до мети “деолігархізації” — звільнення політсистеми від впливу багатіїв. Однак з моменту свого обрання і до цього моменту Президент України Володимир Зеленський домігся лише “обмежених успіхів” у боротьбі з владою олігархів. Про це йдеться в статті, опублікованій американською газетою The Washington Post, передає УНН.

Деталі

Як наголошується в статті, новий президент США Джо Байден ясно дав зрозуміти, що чекає від України політичних і економічних реформ.

“Загроза зсередини (України) — це корупція,.. відсутність інститутів, які можуть ефективно управляти країною. Якщо ця загроза зберігатиметься, їм буде дуже важко побудувати життєздатну демократію”, - сказав нинішній держсекретар США Ентоні Блінкен під час слухань щодо утвердження його кандидатури в січні.

Однак автор статті вважає, що “Зеленський, 43-річний колишній комік, з моменту свого обрання два роки тому домігся лише обмежених успіхів в боротьбі з владою олігархів”.

У WP стверджують, що Вашингтон забезпечив Зеленського новими інструментами для такої боротьби. Так, наприклад, США на початку березня ввели санкції проти магната Ігоря Коломойського, якого автор статті називає “однією з найбільших рибок у ставку українських олігархів”, за “значну корупцію”.

Влада олігархів в Україні поширюється в таких областях, як енергетика, гірничодобувна промисловість і засоби масової інформації, що дає мільярдерам можливість впливати на політичні рішення, у той час як країна отримує сигнали, що збільшення допомоги Заходу і міжнародних позик залежить від скорочення їх впливу, повідомляє автор статті.

Зокрема, програма, що передбачає отримання 5 мільярдів доларів кредиту від Міжнародного валютного фонду призупинена, у той час як українці намагаються переконати чиновників МВФ у тому, що вони серйозно ставляться до боротьби з корупцією.

Успіх антиолігархічної кампанії також може визначити політичне майбутнє Зеленського при можливому переобранні в 2024 році, пише WP.

Відзначається, що “спілкування з Коломойським також може стати найважливішим випробуванням для Зеленського,.. щоб довести свою антиолігархічну сумлінність”.

Що було раніше

Державний секретар США Ентоні Блінкен 5 березня оголосив про внесення до санкційного списку українського бізнесмена Ігоря Коломойського і членів його сім’ї через причетність до корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА в 2014-2015 роках.

У Держдепі при цьому заявили, що у Блінкена є “достовірна інформація” про те, що Ігор Коломойський був замішаний в значній корупції, перебуваючи на посаді голови ОДА в 2014-2015 роках.

Офіс Президента України після цього заявив про подяку партнерам України за підтримку в боротьбі з олігархами.

Пізніше в ЄС підтримали санкції США щодо Коломойського. Тільки після цього, Президент Володимир Зеленський прокоментував санкції США проти Коломойського.

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