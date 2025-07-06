Україну накриє спека до +33°: прогноз погоди на 6 липня
Київ • УНН
6 липня в Україні очікується малохмарна погода без опадів. Температура повітря вдень становитиме 25-30°, на Закарпатті та півдні до 33°, у північно-східній частині 21-26°.
У неділю, 6 липня, в Україні очікуєтбься малохмарна погода без опадів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
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За інформацією синоптиків, вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вдень 25-30°, на Закарпатті та півдні країни до 33°, у північно-східній частині 21-26°
У Києві та області в неділю очікується невелика хмарність, без опадів. Температура повітря - 28-30°.
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