Україну накриє спека до +33°: прогноз погоди на 6 липня

У неділю, 6 липня, в Україні очікуєтбься малохмарна погода без опадів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

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За інформацією синоптиків, вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вдень 25-30°, на Закарпатті та півдні країни до 33°, у північно-східній частині 21-26° - йдеться у повідомленні.

У Києві та області в неділю очікується невелика хмарність, без опадів. Температура повітря - 28-30°.

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