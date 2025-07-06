Украину накроет жара до +33°: прогноз погоды на 6 июля

В воскресенье, 6 июля, в Украине ожидается малооблачная погода без осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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По информации синоптиков, ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура днем 25-30°, на Закарпатье и юге страны до 33°, в северо-восточной части 21-26° - говорится в сообщении.

В Киеве и области в воскресенье ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха - 28-30°.

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