Украину накроет жара до +33°: прогноз погоды на 6 июля
Киев • УНН
6 июля в Украине ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха днем составит 25-30°, на Закарпатье и юге до 33°, в северо-восточной части 21-26°.
В воскресенье, 6 июля, в Украине ожидается малооблачная погода без осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура днем 25-30°, на Закарпатье и юге страны до 33°, в северо-восточной части 21-26°
В Киеве и области в воскресенье ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха - 28-30°.
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