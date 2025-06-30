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Зеленський посмертно присвоїв пілоту Максиму Устименку звання Героя України: деталі указу
29 червня, 16:28 • 27932 перегляди
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Україну накриє мінлива хмарність: прогноз погоди на останній день червня

Київ • УНН

 • 436 перегляди

В Україні 30 червня очікується мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі та грози. Температура повітря вдень становитиме 20-25°, на півдні та Закарпатті до 30°.

Україну накриє мінлива хмарність: прогноз погоди на останній день червня

У понеділок, 30 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, грози.

Вдень у більшості західних та східних областей без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у північній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура ... вдень 20-25°, на півдні країни та Закарпатті до 30°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області в понеділок буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура повітря - 21-23°.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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