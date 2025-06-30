Україну накриє мінлива хмарність: прогноз погоди на останній день червня
Київ • УНН
В Україні 30 червня очікується мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі та грози. Температура повітря вдень становитиме 20-25°, на півдні та Закарпатті до 30°.
У понеділок, 30 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, грози.
Вдень у більшості західних та східних областей без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у північній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура ... вдень 20-25°, на півдні країни та Закарпатті до 30°
У Києві та області в понеділок буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура повітря - 21-23°.
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