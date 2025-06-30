Украину накроет переменная облачность: прогноз погоды на последний день июня

В понедельник, 30 июня, в Украине ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, местами пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы.

Днем в большинстве западных и восточных областей без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем в северной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ... днем 20-25°, на юге страны и Закарпатье до 30° - говорится в сообщении.

В Киеве и области в понедельник будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха - 21-23°.

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