Украину накроет переменная облачность: прогноз погоды на последний день июня
Киев • УНН
В Украине 30 июня ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит 20-25°, на юге и Закарпатье до 30°.
В понедельник, 30 июня, в Украине ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, местами пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы.
Днем в большинстве западных и восточных областей без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем в северной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ... днем 20-25°, на юге страны и Закарпатье до 30°
В Киеве и области в понедельник будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха - 21-23°.
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