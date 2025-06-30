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День Сейлор Мун и астероида: что еще отмечают сегодня

Киев • УНН

 • 380 просмотра

Сегодня, 30 июня, отмечаются Международный день Сейлор Мун, основанный в 2015 году, Всемирный день социальных сетей, учрежденный Mashable в 2010 году, и Международный день астероида, провозглашенный ООН в 2016 году.

День Сейлор Мун и астероида: что еще отмечают сегодня

Сегодня, 30 июня, фанаты японской манги и аниме-сериала "Сейлор Мун" могут присоединиться к Международному дню, посвящённому Сейлор Мун. Также сегодня Международный день астероида, передаёт УНН.

Международный день Сейлор Мун

Международный день Сейлор Мун отмечает эту популярную мангу и аниме-сериал.

Этот день учреждён Лизой Терлато в 2015 году.

Сейлор Мун (настоящее имя персонажа – Усаги Цукино) – главная героиня манги и аниме-франшизы в жанре сёдзё. Японская художница Наоко Такеучи создала этот мир. С 1992 по 1997 год вышло 18 томов манги. Почти сразу к автору обратились аниматоры с предложением экранизировать серию.

Вышло множество сериалов и фильмов о Сейлор Мун. В 2004 году появилась экранизация "Pretty Guardian Sailor Moon". Впоследствии выпустили второй аниме-сериал, адаптированный к манге, под названием "Прекрасная хранительница Сейлор Мун Кристалл" (2013).

Было снято также пять фильмов, в частности, Sailor Moon R: The Movie (1993) и двухсерийный фильм "Красавица-воин Вечная Сейлор Мун" (2021).

Сериал рассказывает о приключениях главной героини по имени Усаги Цукино, ученицы средней школы, которой даётся способность стать "сейлор-воительницей". Вместе с другими солдатами-сейлорами она защищает Землю от ряда злых злодеев. Аниме также изображает взросление Усаги от эмоциональной девочки средней школы до ответственного молодого человека.

Всемирный день социальных сетей

Всемирный день социальных сетей (World Social Media Day) был учреждён Mashable (новостной развлекательный портал) 30 июня 2010 года. Он возник как способ признать влияние социальных сетей на глобальную коммуникацию и объединить мир для его празднования. Каждый пользуется социальными сетями ежедневно, это способ, которым мы связываемся с людьми со всего мира простым и быстрым способом. Mashable известен тем, что использует социальные сети для объединения различных культур, движений и фандомов.

Первой платформой социальных сетей, запущенной в 1997 году, была Sixdegrees. Основанный Эндрю Вайнрайхом, веб-сайт позволял пользователям добавлять друзей и членов семьи, а также имел такие функции, как профили, доски объявлений и принадлежность к учебным заведениям. На пике популярности Sixdegrees имела более миллиона пользователей, но в конце концов её закрыли в 2001 году.

Первой современной платформой социальных сетей стал Friendster в 2002 году. Веб-сайт позволял людям заводить новых друзей и имеет более ста миллионов пользователей, большинство из которых проживают в Азии.

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Международный день астероида

В декабре 2016 года Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций приняла резолюцию A/RES/71/90, провозгласив 30 июня Международным днём астероида, чтобы "ежегодно отмечать на международном уровне годовщину столкновения Тунгусского астероида с Сибирью, Российской Федерацией, 30 июня 1908 года, и повысить осведомлённость общественности об опасности столкновения с астероидом".

13 апреля 2029 года астероид 99942 Апофис безопасно пролетит на расстоянии около 32 000 километров над поверхностью Земли, в пределах геостационарной орбиты, не создавая угрозы для планеты. Такое чрезвычайно близкое сближение сделает астероид видимым для миллиардов людей невооружённым глазом в ясном ночном небе.

Это будет событие, которое случается раз в тысячелетие, и уникальный повод для всемирной кампании по повышению осведомлённости об астероидах, их научной и ресурсной ценности, а также потенциальной опасности, которую они представляют.

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Международный день парламентаризма

Международный день парламентаризма отмечается ежегодно 30 июня, в день основания Межпарламентского союза в 1889 году. День был установлен в 2018 году резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций.

Учреждение Международного дня парламентов особенно важно в это критическое для парламентской демократии время, когда люди теряют доверие к политическим институтам, а сама демократия сталкивается с вызовами со стороны популистских и националистических движений. Если демократия должна процветать, то парламенты, как краеугольный камень функционирующих демократий, должны быть сильными, прозрачными, подотчётными и представительными.

По церковному календарю сегодня Собор 12 апостолов.

В этот день верующие отдают дань уважения всем 12 ученикам Иисуса Христа: Петру, Андрею Первозванному, Иакову Зеведееву, Иоанну Богослову, Филиппу, Варфоломею, Фоме, Матфею (Левию), Иакову Алфееву, Фаддею, Симону Кананиту, а также Матфею, который стал апостолом вместо Иуды Искариота.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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