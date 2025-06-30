День Сейлор Мун та астероїда: що ще відзначають сьогодні

Сьогодні, 30 червня фанати японської манги та аніме-серіалу "Сейлор Мун" можуть приєднатися до Міжнародного дня, присвяченого Сейлор Мун. Також сьогодні Міжнародний день астероїда, передає УНН.

Міжнародний день Сейлор Мун

Міжнародний день Сейлор Мун відзначає цю популярну манґу та аніме-серіал.

Цей день заснований Лізою Терлато у 2015 році.

Сейлор Мун (справжнє імя персонажа – Усаґі Цукіно) – головна героїня манги та аніме-франшизи в жанрі сьодз. Японська художниця Наоко Такеучі створила цей світ. З 1992 по 1997 рік вийшло 18 томів манги. Майже відразу до авторки звернулися аніматори з пропозицією екранізувати серію.

Вийшло безліч серіалів та фільмів про Сейлор Мун. У 2004 році зявилась екранізація "Pretty Guardian Sailor Moon". Згодом випустили другий аніме-серіал, який адаптований до манги, під назвою "Прекрасна хранителька Сейлор Мун Кристал" (2013).

Було знято також п’ять фільмів, зокрема, Sailor Moon R: The Movie (1993) та двосерійну стрічку "Красуня-воїн Вічна Сейлор Мун" (2021).

Серіал розповідає про пригоди головної героїні на ім'я Усагі Цукіно, учениці середньої школи, якій надається здатність стати "сейлор-воїтелькою". Разом з іншими солдатами-сейлордами вона захищає Землю від низки злих лиходіїв. Аніме також зображує дорослішання Усагі від емоційної дівчинки середньої школи до відповідальної молодої людини.

Всесвітній день соціальних мереж

Всесвітній день соціальних мереж (World Social Media Day) був започаткований Mashable (новинний розважальний портал) 30 червня 2010 року. Він виник як спосіб визнати вплив соціальних мереж на глобальну комунікацію та об’єднати світ для його святкування. Кожен користується соціальними мережами щодня, це спосіб, яким ми зв’язуємося з людьми з усього світу простим та швидким способом. Mashable відомий тим, що використовує соціальні мережі для об’єднання різних культур, рухів та фандомів.

Першою платформою соціальних мереж, запущеною в 1997 році, була Sixdegrees. Заснований Ендрю Вайнрайхом, вебсайт дозволяв користувачам додавати друзів та членів родини, а також мав такі функції, як профілі, дошки оголошень та приналежність до навчальних закладів. На піку популярності Sixdegrees мала понад мільйон користувачів, але врешті-решт її закрили у 2001 році.

Першою сучасною платформою соціальних мереж став Friendster у 2002 році. Вебсайт дозволяв людям заводити нових друзів і має понад сто мільйонів користувачів, більшість з яких проживають в Азії.

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Міжнародний день астероїда

У грудні 2016 року Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію A/RES/71/90, проголосивши 30 червня Міжнародним днем астероїда, щоб "щороку відзначати на міжнародному рівні річницю зіткнення Тунгуської астероїди з сибіром, російська федерація, 30 червня 1908 року, та підвищити обізнаність громадськості про небезпеку зіткнення з астероїдом".

13 квітня 2029 року астероїд 99942 Апофіс безпечно пролетить на відстані близько 32 000 кілометрів над поверхнею Землі, в межах геостаціонарної орбіти, не створюючи загрози для планети. Таке надзвичайно близьке зближення зробить астероїд видимим для мільярдів людей неозброєним оком у ясному нічному небі.

Це буде подія, яка трапляється раз на тисячоліття, та унікальний привід для всесвітньої кампанії з підвищення обізнаності про астероїди, їхню наукову та ресурсну цінність, а також потенційну небезпеку, яку вони становлять.

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Міжнародний день парламентаризму

Міжнародний день парламентаризму відзначається щороку 30 червня, у день заснування Міжнародного союзу парламентаризму у 1889 році. День був встановлений у 2018 році резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Заснування Міжнародного дня парламентів особливо важливе у цей критичний для парламентської демократії час, коли люди втрачають довіру до політичних інституцій, а сама демократія стикається з викликами з боку популістських та націоналістичних рухів. Якщо демократія має процвітати, то парламенти, як наріжний камінь функціонуючих демократій, повинні бути сильними, прозорими, підзвітними та представницькими.

За церковним календарем сьогодні Собор 12 апостолів.

Цього дня віряни від дають шану усім 12 учням Ісуса Христа: Петру, Андрію Первозваному, Іакову Зеведеєву, Іоанну Богослову, Пилипу, Варфоломію, Фомі, Матвію (Левію), Якову Алфеєву, Тадею, Симону Кананіту, а також Матвію, який став апостолом замість Іуди Іскаріота.