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МВФ затвердив 8-й перегляд програми EFF, Україна незабаром отримає 500 млн доларів - Шмигаль
30 червня, 19:06 • 8371 перегляди
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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Україну накриє хмарна погода з дощами та сильним вітром: прогноз на перший день липня

Київ • УНН

 • 606 перегляди

У вівторок, 1 липня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями прогнозується невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний 7-12 м/с, на північному сході пориви 15-20 м/с.

Україну накриє хмарна погода з дощами та сильним вітром: прогноз на перший день липня

У вівторок, 1 липня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, на північному сході країни місцями очікується невеликий короткочасний дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у північно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура ... вдень 18-23°, на півдні країни та Закарпатті до 27°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 14-19°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у вівторок буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура повітря - 20-22°.

Всесвітній день боротьби проти бідності, Міжнародний день анекдоту, День слідчого: що відзначити 1 липня01.07.25, 06:30 • 687 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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