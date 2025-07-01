Україну накриє хмарна погода з дощами та сильним вітром: прогноз на перший день липня
Київ • УНН
У вівторок, 1 липня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями прогнозується невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний 7-12 м/с, на північному сході пориви 15-20 м/с.
У вівторок, 1 липня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, на північному сході країни місцями очікується невеликий короткочасний дощ.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у північно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура ... вдень 18-23°, на півдні країни та Закарпатті до 27°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 14-19°
У Києві та області у вівторок буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура повітря - 20-22°.
Всесвітній день боротьби проти бідності, Міжнародний день анекдоту, День слідчого: що відзначити 1 липня01.07.25, 06:30 • 687 переглядiв