Україну накриє хмарна погода з дощами та сильним вітром: прогноз на перший день липня

У вівторок, 1 липня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

За інформацією синоптиків, на північному сході країни місцями очікується невеликий короткочасний дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у північно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура ... вдень 18-23°, на півдні країни та Закарпатті до 27°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 14-19°