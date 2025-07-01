Украину накроет облачная погода с дождями и сильным ветром: прогноз на первый день июля
Киев • УНН
Во вторник, 1 июля, на Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Местами прогнозируется небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный 7-12 м/с, на северо-востоке порывы 15-20 м/с.
Во вторник, 1 июля, в Украине ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, на северо-востоке страны местами ожидается небольшой кратковременный дождь.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем в северо-восточной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ... днем 18-23°, на юге страны и Закарпатье до 27°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 14-19°
В Киеве и области во вторник будет переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха - 20-22°.
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