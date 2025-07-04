Українців попередили про ворожий чат-бот у Telegram, який збирає дані про зниклих військовослужбовців ЗСУ
Київ • УНН
У Telegram поширюється ворожий чат-бот, що збирає персональні дані про зниклих українських військових, які можуть бути використані проти них та їхніх родин. Цей бот просить повні особисті дані, включаючи ПІБ, дату народження, фото та обставини зникнення.
У Telegram поширюється ворожий чат-бот, який нібито "допомагає знайти зниклих українських військових". Насправді х він збирає персональні дані про захисників, які можуть бути використані проти зниклих та їхніх родин. Про це УНН повідомляє з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Деталі
Ворожий Telegram-бот збирає особисту інформацію про захисників від родичів українських військових, начебто щоб допомогти у їхньому пошуку. Автори повідомлень просять надіслати повні особисті дані: ПІБ, дату народження, фото, підрозділ, обставини зникнення.
Насправді йдеться не про допомогу, а про збір чутливої інформації, яку можуть використати проти самих військовослужбовців або їхніх родин з метою подальшого тиску та шантажу.
У жодному разі не взаємодійте з подібними ботами, повідомляйте про них у компетентні органи (СБУ, Кіберполіція). Дізнатись інформацію про своїх рідних, які знаходяться у ворожому полоні, можна у відповідних структурах.
Центр раніше уже повідомляв про те, що російські спецслужби з метою дискредитації України шантажують родичів українських військових, які перебувають у російській неволі.
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