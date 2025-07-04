Українців попередили про ворожий чат-бот у Telegram, який збирає дані про зниклих військовослужбовців ЗСУ

У Telegram поширюється ворожий чат-бот, який нібито "допомагає знайти зниклих українських військових". Насправді х він збирає персональні дані про захисників, які можуть бути використані проти зниклих та їхніх родин. Про це УНН повідомляє з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Деталі

Ворожий Telegram-бот збирає особисту інформацію про захисників від родичів українських військових, начебто щоб допомогти у їхньому пошуку. Автори повідомлень просять надіслати повні особисті дані: ПІБ, дату народження, фото, підрозділ, обставини зникнення.

Насправді йдеться не про допомогу, а про збір чутливої інформації, яку можуть використати проти самих військовослужбовців або їхніх родин з метою подальшого тиску та шантажу.

У жодному разі не взаємодійте з подібними ботами, повідомляйте про них у компетентні органи (СБУ, Кіберполіція). Дізнатись інформацію про своїх рідних, які знаходяться у ворожому полоні, можна у відповідних структурах. - закликали у ЦПД.

Центр раніше уже повідомляв про те, що російські спецслужби з метою дискредитації України шантажують родичів українських військових, які перебувають у російській неволі.

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