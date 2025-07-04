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Украинцев предупредили о вражеском чат-боте в Telegram, который собирает данные о пропавших военнослужащих ВСУ

Киев • УНН

 • 120 просмотра

В Telegram распространяется вражеский чат-бот, который собирает персональные данные о пропавших украинских военных, которые могут быть использованы против них и их семей. Этот бот запрашивает полные личные данные, включая ФИО, дату рождения, фото и обстоятельства исчезновения.

Украинцев предупредили о вражеском чат-боте в Telegram, который собирает данные о пропавших военнослужащих ВСУ

В Telegram распространяется вражеский чат-бот, который якобы "помогает найти пропавших украинских военных". На самом деле он собирает персональные данные о защитниках, которые могут быть использованы против пропавших и их семей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Детали

Вражеский Telegram-бот собирает личную информацию о защитниках от родственников украинских военных, якобы чтобы помочь в их поиске. Авторы сообщений просят прислать полные личные данные: ФИО, дату рождения, фото, подразделение, обстоятельства исчезновения.

На самом деле речь идет не о помощи, а о сборе чувствительной информации, которую могут использовать против самих военнослужащих или их семей с целью дальнейшего давления и шантажа.

Ни в коем случае не взаимодействуйте с подобными ботами, сообщайте о них в компетентные органы (СБУ, Киберполиция). Узнать информацию о своих родных, находящихся во вражеском плену, можно в соответствующих структурах.

- призвали в ЦПД.

Центр раньше уже сообщал о том, что российские спецслужбы с целью дискредитации Украины шантажируют родственников украинских военных, находящихся в российском плену.

Вражеский фейк: в Одессе ширятся слухи о мобилизации украинцев с паспортами Молдовы29.06.25, 21:16 • 9808 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

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