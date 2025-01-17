Український інститут майбутнього представив дослідження про розширення співпраці між Україною та США

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 64785 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 66090 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 81191 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 114440 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 139397 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 132147 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 147802 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 173810 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220495 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176385 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 113691 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 119701 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 152775 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 136047 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 112887 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 64753 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 71942 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 207390 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 204985 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 335824 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 29326 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 31396 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 73974 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 100551 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

17 березня, 08:19 • 96562 перегляди
Актуальне
Український інститут майбутнього представив дослідження про розширення співпраці між Україною та США

Український інститут майбутнього представив дослідження про розширення співпраці між Україною та США

Київ • УНН

 • 34983 перегляди

UIF презентував дослідження щодо розширення співробітництва між Україною та США з чотирма ключовими напрямками взаємодії. Експерти пропонують змінити формат відносин з односторонньої допомоги на взаємовигідне партнерство.

Український інститут майбутнього (UIF) презентував масштабне дослідження "Розширення співробітництва між Україною та США: стратегія win-win", яке окреслює потенціал поглиблення двосторонніх відносин та визначає чотири конкретні напрямки для взаємовигідної співпраці. Завданням дослідження, як додають автори, було знайти точки, де країни можуть бути рівноцінними партнерами, передає УНН.

Дослідження демонструє, що попри наявність стратегічних документів, Україна і США ніколи не були стратегічними партнерами на практиці. Частка України в імпорті США становить лише 0,02%, а український експорт переважно складається з сировинної продукції. Щодо сфери науки і технології, співпраця між країнами носить переважно декларативний характер.

"Для США важливі власні інтереси, і ми під час дослідження вивчили ці інтереси. Мета — визначитися, хто ми в цій грі і сформувати пропозиції щодо інтенсифікації співробітництва між Україною та США у різних напрямках, що будуть відповідати інтересам обох сторін", – наголосив виконавчий директор UIF Анатолій Амелін.

Згідно з даними дослідження, найбільш ефективною та успішною була допомога США Ізраїлю та Південній Кореї. Ці країни змогли ефективно використати допомогу США та перетворились з бідних країн в інноваційні економіки з високим ВВП на душу населення. Інструменти, які використовували США для підтримки своїх союзників, досить універсальні та охоплюють військову сферу, сферу економіки, освіти, науки і технологій.

З початку великої війни Україна отримала допомогу від США у розмірі 95 мільярдів доларів. Проте, як підкреслюють в Інституті, треба створювати умови для підвищення складності економіки. Загалом експерти визначили чотири ключові напрямки для розширення співробітництва між Україною та США в наступні 5-10 років.

Перший напрямок — розвиток сфери критичних матеріалів. Україна має великі запаси корисних копалин, які США визначають як стратегічно важливі і від імпорту яких США сильно залежать, у тому числі від Китаю. Створення повного циклу видобутку, переробки та виробництва готової продукції за участі американських інвестицій оцінюється в $2-4 млрд упродовж наступних п'яти років.

Другий напрямок — торгівля продукцією гірничо-металургійного комплексу (ГМК) через лібералізацію умов імпорту української металопродукції на ринок США. "Україна могла б наростити експорт ГМК, не зашкодивши виробникам у США, і водночас підтримати свою економіку та знизити залежність від допомоги США", – зазначають в Інституті.

Третій напрямок — поглиблення співпраці в агропромисловому секторі. Незважаючи на статус України як великого агроекспортера, її частка в імпорті агропродукції США складає лише 0,1%. Потенціал нарощування експорту оцінюється в $1-5 млрд щорічно упродовж наступних 5-7 років. Крім того, як результат співпраці – зниження залежності України від зовнішньої фінансової допомоги, зокрема бюджетної підтримки США. Водночас посилення глибини переробки агропродукції в Україні з її можливим подальшим експортом в США відкриває додаткові можливості для експорту американського високотехнологічного устаткування та інвестицій до України, що свідбчить про взаємовигідність поглиблення такої співпраці. 

Четвертий напрямок — створення в Україні інноваційного кластера для США та їхніх союзників, що стане майданчиком для розробки, тестування нових технологій та обміну досвідом.

Реалізація цих ініціатив принесе відчутні переваги обом країнам. США посилять свою глобальну роль та економічні позиції, зміцнять безпеку в регіоні. Україна ж отримає гарантії безпеки, статус стратегічного партнера США, фінансову стійкість та інноваційний розвиток.

"Україна є лідером по запасах літію, титану та ряду інших елементів, проте над їх видобутком треба працювати", – підкреслив на презентації дослідження Сергій Власенко, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.

Надзвичайний і Повноважний Посол України у Великій Британії (2020–2023), ексміністр Закордонних справ (2019-2020) Вадим Пристайко, вважає, що простіше всього працювати з американською економікою через відкриття власного ринку. "Оборона, безпека, космос, ракетні технології — це очевидні сфери контролю держави. Все інше — бізнес має штовхати уряд", – зазначив він.

"Це дослідження — важливий проєкт для нового порядку денного торговельноекономічного співробітництва, стратегічного економічного партнерства між Україною та США. І дуже важливо, аби ці нарративи та ідеї були підхоплені і підтримані нашим урядом в комунікації з новою президентською адміністрацією США. Ми, як найбільше бізнес-обʼєднання країни, виступаємо за максимальне нарощування співпраці з метою індустріалізації країни та збільшення доданої вартості ключових наших секторів" — наголосив Михайло Бно-Айріян, голова Комітету з євроінтеграції Федерації роботодавців України.  

Автори дослідження зазначають, що Україна має потенціал стати для США таким же сильним стратегічним партнером, як Ізраїль та Південна Корея. Формат співробітництва може бути змінено з односторонньої допомоги до стратегії, яка відповідатиме інтересам обох країн.

5 лютого запланована презентація дослідження у Вашингтоні, що, як додають у UIF, має важливе значення для зміцнення двосторонніх відносин між Україною та США. 

Довідка.

Український інститут майбутнього (УІМ) – незалежний аналітичний центр, заснований у 2016 році як спільний проєкт представників українського бізнесу, політики та громадського сектору. Інститут проводить аналітичну роботу у сфері прогнозування змін та моделювання можливих сценаріїв розвитку подій в Україні, надання експертних оцінок та практичних рекомендацій.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Економіка
izrailІзраїль
vashynhton-okruh-kolumbiiaВашингтон
pivdenna-koreiaПівденна Корея
kytaiКитай
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами