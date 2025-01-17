Украинский институт будущего представил исследование о расширении сотрудничества между Украиной и США

Украинский институт будущего (UIF) представил масштабное исследование «Расширение сотрудничества между Украиной и США: стратегия win-win», которое определяет потенциал углубления двусторонних отношений и определяет четыре конкретных направления для взаимовыгодного сотрудничества. Задачей исследования, как добавляют авторы, было найти точки, где страны могут быть равноценными партнерами, передает УНН.

Исследование демонстрирует, что несмотря на наличие стратегических документов, Украина и США никогда не были стратегическими партнерами на практике. Доля Украины в импорте США составляет лишь 0,02%, а украинский экспорт преимущественно состоит из сырьевой продукции. Что касается сферы науки и технологии, сотрудничество между странами носит преимущественно декларативный характер.

«Для США важны собственные интересы, и мы в ходе исследования изучили эти интересы. Цель - определиться, кто мы в этой игре и сформировать предложения по интенсификации сотрудничества между Украиной и США в различных направлениях, которые будут отвечать интересам обеих сторон», - отметил исполнительный директор UIF Анатолий Амелин.

Согласно данным исследования, наиболее эффективной и успешной была помощь США Израилю и Южной Корее. Эти страны смогли эффективно использовать помощь США и превратились из бедных стран в инновационные экономики с высоким ВВП на душу населения. Инструменты, которые использовали США для поддержки своих союзников, достаточно универсальны и охватывают военную сферу, сферу экономики, образования, науки и технологий.

С начала большой войны Украина получила помощь от США в размере 95 миллиардов долларов. Однако, как подчеркивают в Институте, надо создавать условия для повышения сложности экономики. В целом эксперты определили четыре ключевых направления для расширения сотрудничества между Украиной и США в следующие 5-10 лет.

Первое направление - развитие сферы критических материалов. Украина имеет большие запасы полезных ископаемых, которые США определяют как стратегически важные и от импорта которых США сильно зависят, в том числе от Китая. Создание полного цикла добычи, переработки и производства готовой продукции с участием американских инвестиций оценивается в $2-4 млрд в течение следующих пяти лет.

Второе направление - торговля продукцией горно-металлургического комплекса (ГМК) через либерализацию условий импорта украинской металлопродукции на рынок США. «Украина могла бы нарастить экспорт ГМК, не навредив производителям в США, и одновременно поддержать свою экономику и снизить зависимость от помощи США», - отмечают в Институте.

Третье направление - углубление сотрудничества в агропромышленном секторе. Несмотря на статус Украины как крупного агроэкспортера, ее доля в импорте агропродукции США составляет лишь 0,1%. Потенциал наращивания экспорта оценивается в $1-5 млрд ежегодно в течение следующих 5-7 лет. Кроме того, как результат сотрудничества - снижение зависимости Украины от внешней финансовой помощи, в частности бюджетной поддержки США. В то же время усиление глубины переработки агропродукции в Украине с ее возможным дальнейшим экспортом в США открывает дополнительные возможности для экспорта американского высокотехнологичного оборудования и инвестиций в Украину, что свидетельствует о взаимовыгодности углубления такого сотрудничества.

Четвертое направление - создание в Украине инновационного кластера для США и их союзников, который станет площадкой для разработки, тестирования новых технологий и обмена опытом.

Реализация этих инициатив принесет ощутимые преимущества обеим странам. США усилят свою глобальную роль и экономические позиции, укрепят безопасность в регионе. Украина же получит гарантии безопасности, статус стратегического партнера США, финансовую устойчивость и инновационное развитие.

«Украина является лидером по запасам лития, титана и ряда других элементов, однако над их добычей надо работать», - подчеркнул на презентации исследования Сергей Власенко, заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великобритании (2020-2023), экс-министр иностранных дел (2019-2020) Вадим Пристайко, считает, что проще всего работать с американской экономикой через открытие собственного рынка. «Оборона, безопасность, космос, ракетные технологии - это очевидные сферы контроля государства. Все остальное - бизнес должно толкать правительство», - отметил он.

«Это исследование - важный проект для новой повестки дня торгово-экономического сотрудничества, стратегического экономического партнерства между Украиной и США. И очень важно, чтобы эти нарративы и идеи были подхвачены и поддержаны нашим правительством в коммуникации с новой президентской администрацией США. Мы, как крупнейшее бизнес-объединение страны, выступаем за максимальное наращивание сотрудничества с целью индустриализации страны и увеличения добавленной стоимости ключевых наших секторов», - отметил Михаил Бно-Айриян, председатель Комитета по евроинтеграции Федерации работодателей Украины.

Авторы исследования отмечают, что Украина имеет потенциал стать для США таким же сильным стратегическим партнером, как Израиль и Южная Корея. Формат сотрудничества может быть изменен с односторонней помощи к стратегии, которая будет отвечать интересам обеих стран.

5 февраля запланирована презентация исследования в Вашингтоне, что, как добавляют в UIF, имеет важное значение для укрепления двусторонних отношений между Украиной и США.

Справка.

Украинский институт будущего (УИБ) - независимый аналитический центр, основанный в 2016 году как совместный проект представителей украинского бизнеса, политики и общественного сектора. Институт проводит аналитическую работу в сфере прогнозирования изменений и моделирования возможных сценариев развития событий в Украине, предоставления экспертных оценок и практических рекомендаций.