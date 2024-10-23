Українські військові з наступного року будуть їсти більше сезонних фруктів та овочів: що відомо
Київ • УНН
Міноборони України збільшить закупівлі фермерської продукції для військових з 2025 року. Це забезпечить ЗСУ більшою кількістю свіжих фруктів та овочів.
Для Збройних сил України з 2025 року збільшать закупівлі фермерської продукції. Військові отримуватимуть більше свіжих сезонних фруктів та овочів, зокрема кабачків, томатів, картоплі, капусти, яблук тощо. Про це УНН повідомляє із посиланням на Міноборони.
Деталі
Міністерство оборони України збільшило терміни закупівель фермерської продукції, яка зазвичай вирізняється високою якістю та доступнішою ціною.
Очікується, що закупівельна агенція Міноборони ДОТ розпочне використовувати оновлені правила з початку 2025 року.
Адаптовуємо наші закупівельні процеси під умови війни. Нові вимоги до закупівлі свіжої фермерської продукції дозволять постачати в армію якіснішу та здоровішу їжу
Доповнення
Міноборони України розробляє нові сухпайки для військових з урахуванням релігійних, медичних та етичних потреб. Планується розширення асортименту, включаючи рослинні, кошерні та халяльні набори, доступні з грудня 2024 року.