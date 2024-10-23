Украинские военные со следующего года будут есть больше сезонных фруктов и овощей: что известно

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минобороны Украины увеличит закупки фермерской продукции для военных с 2025 года. Это обеспечит ВСУ большим количеством свежих фруктов и овощей.

Для Вооруженных сил Украины с 2025 года увеличат закупки фермерской продукции. Военные будут получать больше свежих сезонных фруктов и овощей, в частности кабачков, томатов, картофеля, капусты, яблок и тому подобное. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны. 

Детали 

Министерство обороны Украины увеличило сроки закупок фермерской продукции, которая обычно  отличается высоким качеством и доступной ценой.

Ожидается, что закупочное агентство Минобороны ДОТ начнет использовать обновленные правила с начала 2025 года.

Адаптируем наши закупочные процессы под условия войны. Новые требования к закупке свежей фермерской продукции позволят поставлять в армию более качественную и здоровую пищу

- подчеркнул заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

Дополнение 

Минобороны Украины разрабатывает новые сухпайки для военных с учетом религиозных, медицинских и этических потребностей. Планируется расширение ассортимента, включая растительные, кошерные и халяльные наборы, доступные с декабря 2024 года.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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