Украинские военные со следующего года будут есть больше сезонных фруктов и овощей: что известно
Киев • УНН
Минобороны Украины увеличит закупки фермерской продукции для военных с 2025 года. Это обеспечит ВСУ большим количеством свежих фруктов и овощей.
Для Вооруженных сил Украины с 2025 года увеличат закупки фермерской продукции. Военные будут получать больше свежих сезонных фруктов и овощей, в частности кабачков, томатов, картофеля, капусты, яблок и тому подобное. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.
Детали
Министерство обороны Украины увеличило сроки закупок фермерской продукции, которая обычно отличается высоким качеством и доступной ценой.
Ожидается, что закупочное агентство Минобороны ДОТ начнет использовать обновленные правила с начала 2025 года.
Адаптируем наши закупочные процессы под условия войны. Новые требования к закупке свежей фермерской продукции позволят поставлять в армию более качественную и здоровую пищу
Дополнение
Минобороны Украины разрабатывает новые сухпайки для военных с учетом религиозных, медицинских и этических потребностей. Планируется расширение ассортимента, включая растительные, кошерные и халяльные наборы, доступные с декабря 2024 года.