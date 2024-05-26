Українські спортсмени здобули 2 золоті, а також "срібло" та "бронзу" на Кубку світу в Польщі
Київ • УНН
Українські спортсмени завоювали 2 золоті, срібну та бронзову медалі на чемпіонаті світу з академічного веслування в Познані, Польща.
Українські представники веслувального виду спорту вибороли 4 медалі у фіналах третього дня Кубка світу в Познані (Польща). Про це передає УНН із посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
Деталі
Збірна України з веслування на байдарках і каное здобула чотири медалі у ранкових фіналах третього дня Кубка світу в Познані, Польща.
"Золото" вибороли: Олександр Зайцев (байдарка-одиночка на 200 м, 35.61) та Людмила Лузан (каное-одиночка на 200 м, 47.67);
"Срібло": Віталій Вергелес та Андрій Рибачок (каное-двійка на 1000 м, 3:46.63).
"Бронза": Валерія Терета (каное-одиночка на 200 м, 2:18.00).
Збірна команда України з пара лука виборола срібні та бронзові медалі на чемпіонаті Європи26.05.24, 12:55 • 24884 перегляди