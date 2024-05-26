Украинские спортсмены получили 2 золотые, а также «серебро» и «бронзу» на Кубке мира в Польше

Украинские представители гребного вида спорта завоевали 4 медали в финалах третьего дня Кубка мира в Познани (Польша). Об этом передает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Детали

Сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ завоевала четыре медали в утренних финалах третьего дня Кубка мира в Познани, Польша.

«Золото» завоевали: Александр Зайцев (байдарка-одиночка на 200 м, 35.61) и Людмила Лузан (каноэ-одиночка на 200 м, 47.67);

«Серебро»: Виталий Вергелес и Андрей Рыбачок (каноэ-двойка на 1000 м, 3:46.63).

«Бронза»: Валерия Терета (каноэ-одиночка на 200 м, 2:18.00).

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