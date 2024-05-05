Українські дзюдоїсти вибороли 4 медалі на Кубку Європи серед юніорів
Київ • УНН
Українські дзюдоїсти завоювали 4 медалі - 1 золоту, 1 срібну та 2 бронзові - на юніорському Кубку Європи в Рієці (Хорватія).
Українці виграли чотири медалі на змаганнях серед юніорів у місті Рієка, Хорватія. Золоту медалль здобув Ігор Цуркан, також у заліку української збірної срібна і дві бронзові медалі. Про це передає УНН із посиланням на телеграм-канал Міністерства молоді та спорту України.
Чотири медалі здобули українські дзюдоїсти на Кубку Європи серед юніорів в хорватській Рієці - інформує Мінмолодьспорту.
Золоту медаль здобув Ігор Цуркан (до 81 кг);
"Срібло": Магомед Хакімов (до 81 кг);
"Бронза": Юлія Кузьменко (до 57 кг); Іларія Цуркан (до 63 кг).
Нагадаємо
Українка Дар'я Білодід здобула золото у ваговій категорії 57 кг на чемпіонаті Європи з дзюдо 2024 року в Загребі, перемігши у фіналі Каю Кайзер зі Словенії.