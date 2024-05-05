Украинские дзюдоисты завоевали 4 медали на Кубке Европы среди юниоров

Украинцы выиграли четыре медали на соревнованиях среди юниоров в городе Риека, Хорватия. Золотую медалль получил Игорь Цуркан, также в зачете украинской сборной серебряная и две бронзовые медали. Об этом передает УНН со ссылкой на телеграмм-канал Министерства молодежи и спорта Украины.

Четыре медали завоевали украинские дзюдоисты на Кубке Европы среди юниоров в хорватской Риеке - информирует Минмолодежьспорта.

Золотую медаль завоевал Игорь Цуркан (до 81 кг);

"Серебро": Магомед Хакимов (до 81 кг);

"Бронза": Юлия Кузьменко (до 57 кг); Илария Цуркан (до 63 кг).

Напомним

Украинка Дарья Билодид завоевала золото в весовой категории 57 кг на чемпионате Европы по дзюдо 2024 года в Загребе, победив в финале Каю Кайзер из Словении.