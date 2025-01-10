Українські десантники взяли в полон італійця, який воював на боці рф
Київ • УНН
Десантники 78-го окремого полку взяли в полон італійця Джанні Ченні, який воював за рф в районі Куп'янська. 51-річний чоловік працював у Самарі та добровільно приєднався до російської армії у листопаді 2024 року.
Десантники 78-го окремого десантно-штурмового полку в районі Куп'янська взяли в полон італійця, який воював на боці російських окупантів. Про це інформує УНН з посиланням на Facebook-сторінці 78-го окремого десантно-штурмового полку.
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Зазначається, що пиконуючи бойове завдання, десантники виявили групу противника. Частину ворогів було знищено, а частина потрапила в полон. Серед них виявився незвичайний полонений – Джанні Ченні, уродженець Неаполя, громадянин Італійської Республіки, який добровільно пішов на службу до російської армії.
Джанні Ченні працював в одному з ресторанів російського міста Самара, проте в листопаді 2024 року пішов служити до збройних сил рф.
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Як розповіли українські військові, полоненому 51 рік. Удома він залишив дружину та двох дітей.
Українські воїни припускають, що чоловік став жертвою російської пропаганди.
Нагадаємо
Двоє бійців ЗСУ з позивними "Джин" і "Манекен" під прикриттям дронів захопили російський бліндаж з 14 окупантами. Після успішного захоплення десантники 5 днів утримували позицію, відбиваючи ворожі атаки.