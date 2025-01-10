Украинские десантники взяли в плен итальянца, который воевал на стороне рф

Десантники 78-го отдельного десантно-штурмового полка в районе Купянска взяли в плен итальянца, который воевал на стороне российских оккупантов. Об этом информирует УНН со ссылкой на Facebook-страницу 78-го отдельного десантно-штурмового полка.

Детали

Отмечается, что выполняя боевую задачу, десантники обнаружили группу противника. Часть врагов была уничтожена, а часть попала в плен. Среди них оказался необычный пленный - Джанни Ченни, уроженец Неаполя, гражданин Итальянской Республики, который добровольно пошел на службу в российскую армию.

Джанни Ченни работал в одном из ресторанов российского города Самара, однако в ноябре 2024 года ушел служить в вооруженные силы рф.

Наши воины действовали слаженно и решительно, обезвредили врага и взяли итальянца живым - говорится в заметке.

Как рассказали украинские военные, пленному 51 год. Дома он оставил жену и двоих детей.

Украинские воины предполагают, что мужчина стал жертвой российской пропаганды.

Напомним

Двое бойцов ВСУ с позывными "Джин" и "Манекен" под прикрытием дронов захватили российский блиндаж с 14 оккупантами. После успешного захвата десантники 5 дней удерживали позицию, отражая вражеские атаки.