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Украинские десантники взяли в плен итальянца, который воевал на стороне рф

Украинские десантники взяли в плен итальянца, который воевал на стороне рф

Киев  •  УНН

 • 6429 просмотра

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Десантники 78-го отдельного полка взяли в плен итальянца Джанни Ченни, который воевал за рф в районе Купянска. 51-летний мужчина работал в Самаре и добровольно присоединился к российской армии в ноябре 2024 года.

Десантники 78-го отдельного десантно-штурмового полка в районе Купянска взяли в плен итальянца, который воевал на стороне российских оккупантов. Об этом информирует УНН со ссылкой на Facebook-страницу 78-го отдельного десантно-штурмового полка.

Детали

Отмечается, что выполняя боевую задачу, десантники обнаружили группу противника. Часть врагов была уничтожена, а часть попала в плен. Среди них оказался необычный пленный - Джанни Ченни, уроженец Неаполя, гражданин Итальянской Республики, который добровольно пошел на службу в российскую армию.

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Джанни Ченни работал в одном из ресторанов российского города Самара, однако в ноябре 2024 года ушел служить в вооруженные силы рф. 

Наши воины действовали слаженно и решительно, обезвредили врага и взяли итальянца живым

- говорится в заметке.

Как рассказали украинские военные, пленному 51 год. Дома он оставил жену и двоих детей.

Украинские воины предполагают, что мужчина стал жертвой российской пропаганды.

Напомним

Двое бойцов ВСУ с позывными "Джин" и "Манекен" под прикрытием дронов захватили российский блиндаж с 14 оккупантами. После успешного захвата десантники 5 дней удерживали позицию, отражая вражеские атаки.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
kupyanskКупянск

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