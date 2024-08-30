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Українська прем’єр-ліга: анонс п’ятого туру, де дивитися матчі та хто фаворити букмекерів

Українська прем’єр-ліга: анонс п’ятого туру, де дивитися матчі та хто фаворити букмекерів

Київ • УНН

 • 188002 перегляди

П'ятий тур Української прем'єр-ліги пройде з п'ятниці по неділю. Лідер "Олександрія" прийме "Колос", а "Динамо" зіграє з "ЛНЗ" після вильоту з Ліги чемпіонів.

Вже від сьогодні і до вечора неділі українських вболівальників тішитиме п’ятий тур Української прем’єр-ліги, після чого чемпіонат піде на перерву через матчі збірних. Чи зможе "Олександрія" утримати лідерські позиції перед паузою, чи вдасться "Зорі" вийти на оптимальні кондиції із новим-старим тренером, чи зможе "Лівий берег" здобути вже другу звитягу в УПЛ, чи вдасться "Оболоні" та "Колосу" вибратися із дна турнірної таблиці - дізнаємося вже цього футбольного вікенду. УНН вирішив розповісти, з яким настроєм підходять команди до поєдинків, хто фаворит букмекерів та де дивитися матчі УПЛ.  

"Оболонь" - "Зоря" 

Відкривати черговий тур УПЛ будуть невдахи попереднього туру - київська "Оболонь", до якої на "Оболонь-Арену" завітає луганська "Зоря". Як писав УНН, обидві команди розгромно програли - "Оболонь" була нещадно бита "Поліссям"- 4:0, повторивши клубну найбільшу поразку, а "Зоря" не менш розгромно постулилася "Руху" - 3:0. 

Після відновлення "Оболоні", команди зустрічалися лише тричі, з яких лише двічі в УПЛ минулого сезону. У першому колі сезону 2023/2024 УПЛ "Зоря" обіграла "Оболонь" - 4:2, а у другому колі були зафіксовані "сухі нулі". 

Чи вдасться нарешті "Оболоні" отримати першу перемогу в УПЛ та вибратися із дна турнірної таблиці, адже команда перебуває на останньому місці, чи "Зоря" з новим-старим тренером - Младеном Бартуловичем переграє "пивоварів" - дивіться вже цієї п’ятниці о 15:30. Матч, як і решту поєдинків, покаже УПЛ ТБ.

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Младен Бартулович - в.о. головного тренера "Зорі"

Букмекери віддають незначну перевагу на користь "Зорі" з коефіцієнтом - 2,2. На "Оболонь" - 3,4 (такий же коефіцієнт на нічию). 

"Рух" - "Інгулець"

Ще один поєдинок п’ятниці проведуть у Львові на "Арені-Львів", де до винниківського "Руху", який розтрощив "Зорю", завітає петровський "Інгулець", який минулого туру зіграв внічию із "Кривбасом" -1:1. 

Загалом команди провели 10 очних поєдинків, з яких 4 в УПЛ - по одній перемозі у кожної та ще в двох матчах була зафіксована нічия. У минулому сезоні в першому колі "Інгулець" мінімально на своєму полі обіграв "Рух" - 1:0, а вже у другому колі "Рух" сповна відігрівся, забивши три голи у ворота "Інгульця". 

Чи зможе нарешті "Інгулець" перемогти в УПЛ, адже до цього були дві поразки (одна в Кубку) та три нічиї, та чи вдасться "Руху" і далі продовжити свою гольову домашню серію, яка вже триває 8 ігор - дивіться вже о 18:00. 

Букмекери віддають перевагу "Руху", на перемогу якого можна поставити з коефіцієнтом 1,72. На перемогу "Інгульця" - 5,3, а на нічию в матчі - 3,8.

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"Рух" - "Інгулець" в минулому сезоні

"Карпати" - "Ворскла" 

У суботу до львівських "Карпат" завітає полтавська "Ворскла". У минулому турі "Карпати" втратили перемогу на черкаським "ЛНЗ", перемагаючи по ходу матчу - 2:1, а "Ворскла" пропускала свій матч, який повинен був відбутися з київським "Динамо". Матч було перенесено, адже "біло-сині" грали в єврокубках. 

Після відновлення "Карпат", команди ще жодного разу не зустрічалися, а, якщо брати до уваги "Карпати", на основі яких створено новий клуб, то команди пересікалися 61 раз. Востаннє це було у 2019 році, де в сезоні 2018/2019 команди отримали по одній перемозі одна над одною. В УПЛ перевагу має "Ворскла" - 20 перемог проти 16 у "Карпат". Ще в 14 матчах була зафіксована нічия. 

Чи зможе "Ворскла" відірватися від "Карпат" в турнірній таблиці - подивимося вже о 13:00. Матч відбудеться у Львові на стадіоні "Україна". 

Букмекери не мають явного фаворита в цьому протистоянні - на перемогу "Карпат" коефіцієнт 2,5, а на "Ворсклу" - 2,9. На нічию - 3,4. 

"Олександрія" - "Колос" 

У другому матчі суботи до неочікуваного лідера чемпіонату "Олександрії", яка в минулому турі сенсаційно здолала "Шахтар" - 4:3, отримавши 10 вольову перемогу за історію виступів в УПЛ, завітає ковалівський "Колос", який в минулому турі мінімально поступився "Вересу" - 1:0 тим самим зазнав вже 30-ї домашньої поразки в Чемпіонатах. 

У Прем’єр-лізі команди пересікалися 11 разів, де клуби мають однакову кількість перемог одна над одною - 4. Ще у 3 матчах була зафіксована нічия. Минулого сезону в першому колі "Колос" мінімально переграв "Олександрію" в гостях - 1:0, а у другому були зафіксовані "сухі" нулі. 

Матч обіцяє бути видовищним, адже "Колосу" необхідно вибиратися із передостаннього місця в таблиці, а "Олександрія" буде намагатися утримати першу сходинку. Поєдинок стартує о 15:30. 

Враховуючи форму обох команд, букмекери віддають перевагу "Олександрії", на яку можна поставити з коефіцієнтом - 1,9. На "Колос" - 4,9, а на нічию - 3,3. 

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"Олександрія" - "Колос" в минулому сезоні 

"Чорноморець" - "Полісся"

Заключний поєдинок суботи в Одесі проведуть місцевий "Чорноморець" та житомирське "Полісся". Як вже зазначалося, "Полісся" в минулому турі розтрощило "Оболонь", встановивши особистий клубний рекорд - 4 голи в одній грі УПЛ, а "моряки" мінімально поступилися новачку "Лівому берегу" - 1:0. 

Команди за свою історію пересікалися 19 разів і лише двічі в УПЛ. Сталося це минулого сезону, коли в першому колі "Чорноморець" мінімально переміг житомирян - 1:0, а у другому "Полісся" було бите "моряками" на своєму полі - 4:1. 

Чи зможе "Полісся", яке посідає третє місце в таблиці, продовжити боротьбу за високі позиції, або ж "Чорноморець" відірветься від зони вильоту, адже перебуває на третій сходинці з кінця, побачимо вже о 18:00. 

Букмекери в цьому протистоянні віддають перевагу "Поліссю" - 1,6, на перемогу "Чорноморця" - 6, а на нічию - 3,9.

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"Полісся" - "Олександрія" 

"Верес" - "Лівий берег"

Матчі неділі відкриють переможці минулого туру. До рівненського "Вересу", який мінімально переграв "Колос", причому забивши свій перший гол у ворота ковалівців за історію протистоянь, завітає столичний "Лівий берег", який мінімально переграв "Чорноморець". 

Команди ще жодного разу не пересікалися у своїй історії, тому матч стане історичним. 

Чи продовжить "Лівий берег" набирати обертів, чи "спіткнеться" об "Верес" - дивіться о 13:00.

Букмекери віддають перевагу "Вересу", на звитягу якого можна поставити із коефіцієнтом 1,9. На перемогу "Лівого берега" 4,1, а на нічию - 3,5. 

"Динамо" - "ЛНЗ"

У другому поєдинку неділі до київського "Динамо" завітає черкаський "ЛНЗ". "ЛНЗ" минулого туру, як зазначалося, здобув вольову перемогу над "Карпатами", а кияни пропускали матч через підготовку до матчу кваліфікації Ліги Чемпіонів, в якому, на жаль, поступилися "Зальцбургу" за сумою двох матчів - 3:1. "Біло-сині" продовжать свої виступи у Лізі Європи. 

"Динамо" зіграло внічию з "Зальцбургом" і вибуло з Ліги чемпіонів28.08.24, 00:27 • 17447 переглядiв

Команди зустрічалися лише двічі і було це минулого сезону, де у першому колі "Динамо" переграло "ЛНЗ" - 4:2, а у другому колі була зафіксована нічия - 1:1. 

"ЛНЗ" наразі перебуває на другому місці, але чи вдасться його утримати, адже кияни будуть намагатися реабілітуватися перед вболівальниками за гіркий виліт із Ліги Чемпіонів, - дізнаємося о 15:30. Окрім УПЛ ТБ, матч можна буде подивитися клубному каналі "Динамо", а також по телеканалу "2+2". 

Букмекери віддають переконливу перевагу "Динамо", на "вікторію" якого можна поставити із коефіцієнтом - 1,2. На перемогу "ЛНЗ" - 12, а на нічию - 6,7. 

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"Динамо" - "ЛНЗ" 

"Кривбас" - "Шахтар" 

Заключний матч туру проведуть криворізький "Кривбас" та донецький "Шахтар". Як зазначалося, "Кривбас" зіграв внічию із "Інгульцем", а донеччани поступилися "Олександрії", повторивши клубний антирекорд, пропустивши 4 голи в одній грі УПЛ. 

Колективи зустрічалися 55 разів, з яких 46 в УПЛ, де тотальну перевагу має "Шахтар" - 32 перемоги проти 6 у "Кривбасу". Також ще у 8 матчах було зафіксовано нічию. В минулому сезоні в двоматчевому протистоянні команди порадували своїх вболівальників безліччю забитих голів. У першому колі сезону 2023/2024 команди зіграли в результативну нічию - 3:3, а у другому сильнішим виявився "Шахтар", перегравши "Кривбас" - 5:2. 

До слова, на тижні російські окупанти вдарили по готелю "Аврора" в Кривому Розі, де, за останніми даними, загинуло троє людей. Саме в цьому готелі мали проживати футболісти та тренерський штаб "гірників" перед матчем з "Кривбасом".

"Перш за все, "Шахтар" співчуває і висловлює слова підтримки сімʼям загиблих. Руйнуючи наші міста, росія вкотре показала своє справжнє обличчя країни терориста (...) Наша присутність у місті – це підтримка вболівальників, тому, попри новини, готуємося до матчу і до поїздки в Кривий Ріг. Керуємося регламентом та інформацією від УПЛ, УАФ та інших органів, які ухвалюють рішення щодо проведення матчів", - сказав в коментарі Tribuna генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін. 

Пізніше у "Кривбасі" підтвердили, що донеччани знайшли новий готель та готуються до матчу. 

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Чи реабілітується перед вболівальниками "Шахтар" за програш від "Олександрії", а, можливо, "Кривбас" нав’яже боротьбу "гірникам" - дивіться о 18:00. 

Букмекери віддають перевагу "Шахтарю" - 1,5. На перемогу "Кривбасу" дають коефіцієнт - 6,6, а на нічию - 4,6. 

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"Кривбас" - "Шахтар" в матчі минулого сезону, де наколотили 6 голів

Павло Башинський

Павло Башинський

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