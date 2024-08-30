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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 06:30  •  10210 просмотра

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Пятый тур Украинской премьер-лиги пройдет с пятницы по воскресенье. Лидер «Александрия» примет «Колос», а «Динамо» сыграет с «ЛНЗ» после вылета из Лиги чемпионов.

Уже с сегодняшнего дня и до вечера воскресенья украинских болельщиков будет радовать пятый тур Украинской премьер-лиги, после чего чемпионат уйдет на перерыв из-за матчей сборных. Сможет ли «Александрия» удержать лидерские позиции перед паузой, удастся ли «Заре» выйти на оптимальные кондиции с новым-старым тренером, сможет ли «Левый берег» получить уже вторую победу в УПЛ, удастся ли «Оболони» и «Колосу» выбраться со дна турнирной таблицы - узнаем уже в этот футбольный уикенд. УНН решил рассказать, с каким настроением подходят команды к поединкам, кто фаворит букмекеров и где смотреть матчи УПЛ.  

«Оболонь» - «Заря» 

Открывать очередной тур УПЛ будут неудачники предыдущего тура - киевская «Оболонь», к которой на «Оболонь-Арену» приедет луганская «Заря». Как писал УНН, обе команды разгромно проиграли - «Оболонь» была беспощадно бита «Полесьем» - 4:0, повторив клубное крупнейшее поражение, а «Заря» не менее разгромно постулилась «Руху» - 3:0. 

После восстановления «Оболони», команды встречались лишь трижды, из которых лишь дважды в УПЛ в прошлом сезоне. В первом круге сезона 2023/2024 УПЛ «Заря» обыграла «Оболонь» - 4:2, а во втором круге были зафиксированы «сухие нули». 

Удастся ли наконец «Оболони» одержать первую победу в УПЛ и выбраться со дна турнирной таблицы, ведь команда находится на последнем месте, или «Заря» с новым-старым тренером - Младеном Бартуловичем переиграет «пивоваров» - смотрите уже в эту пятницу в 15:30. Матч, как и остальные поединки, покажет УПЛ ТВ.

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Младен Бартулович - и.о. главного тренера «Зари»

Букмекеры отдают незначительное преимущество в пользу «Зари» с коэффициентом - 2,2. На «Оболонь» - 3,4 (такой же коэффициент на ничью). 

«Рух» - «Ингулец»

Еще один поединок пятницы проведут во Львове на «Арене-Львов», где к винниковскому «Руху», который сокрушил «Зарю», приедет петровский «Ингулец», который в прошлом туре сыграл вничью с «Кривбассом» -1:1. 

Всего команды провели 10 очных поединков, из которых 4 в УПЛ - по одной победе у каждой и еще в двух матчах была зафиксирована ничья. В прошлом сезоне в первом круге «Ингулец» минимально на своем поле обыграл «Рух» - 1:0, а уже во втором круге «Рух» сполна отогрелся, забив три гола в ворота «Ингульца». 

Сможет ли наконец «Ингулец» победить в УПЛ, ведь до этого были два поражения (одно в Кубке) и три ничьи, и удастся ли «Руху» и дальше продолжить свою голевую домашнюю серию, которая уже длится 8 игр - смотрите уже в 18:00. 

Букмекеры отдают предпочтение «Руху», на победу которого можно поставить с коэффициентом 1,72. На победу «Ингульца» - 5,3, а на ничью в матче - 3,8.

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«Рух» - „Ингулец“ в прошлом сезоне

«Карпаты» - «Ворскла» 

В субботу к львовским «Карпатам» приедет полтавская «Ворскла». В прошлом туре «Карпаты» упустили победу на черкасским «ЛНЗ», побеждая по ходу матча - 2:1, а «Ворскла» пропускала свой матч, который должен был состояться с киевским «Динамо». Матч был перенесен, ведь «бело-синие» играли в еврокубках. 

После восстановления «Карпат», команды еще ни разу не встречались, а, если брать во внимание «Карпаты», на основе которых создан новый клуб, то команды пересекались 61 раз. Последний раз это было в 2019 году, где в сезоне 2018/2019 команды получили по одной победе друг над другом. В УПЛ преимущество имеет «Ворскла» - 20 побед против 16 у «Карпат». Еще в 14 матчах была зафиксирована ничья. 

Сможет ли «Ворскла» оторваться от «Карпат» в турнирной таблице - посмотрим уже в 13:00. Матч состоится во Львове на стадионе «Украина». 

Букмекеры не имеют явного фаворита в этом противостоянии - на победу «Карпат» коэффициент 2,5, а на «Ворсклу» - 2,9. На ничью - 3,4. 

«Александрия» - «Колос» 

Во втором матче субботы к неожиданному лидеру чемпионата «Александрии», которая в прошлом туре сенсационно одолела «Шахтер» - 4:3, одержав 10 волевую победу за историю выступлений в УПЛ, пожалует ковалевский «Колос», который в прошлом туре минимально уступил «Вересу» - 1:0 тем самым потерпел уже 30-е домашнее поражение в Чемпионатах. 

В Премьер-лиге команды пересекались 11 раз, где клубы имеют одинаковое количество побед друг над другом - 4. Еще в 3 матчах была зафиксирована ничья. В прошлом сезоне в первом круге «Колос» минимально переиграл «Александрию» в гостях - 1:0, а во втором были зафиксированы «сухие» нули. 

Матч обещает быть зрелищным, ведь «Колосу» необходимо выбираться с предпоследнего места в таблице, а «Александрия» будет пытаться удержать первую строчку. Поединок стартует в 15:30. 

Учитывая форму обеих команд, букмекеры отдают предпочтение «Александрии», на которую можно поставить с коэффициентом - 1,9. На «Колос» - 4,9, а на ничью - 3,3. 

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«Александрия» - „Колос“ в прошлом сезоне 

«Черноморец» - «Полесье»

Заключительный поединок субботы в Одессе проведут местный «Черноморец» и житомирское «Полесье». Как уже отмечалось, «Полесье» в прошлом туре сокрушило «Оболонь», установив личный клубный рекорд - 4 гола в одной игре УПЛ, а «моряки» минимально уступили новичку «Левому берегу» - 1:0. 

Команды за свою историю пересекались 19 раз и лишь дважды в УПЛ. Произошло это в прошлом сезоне, когда в первом круге «Черноморец» минимально победил житомирян - 1:0, а во втором «Полесье» было бито «моряками» на своем поле - 4:1. 

Сможет ли «Полесье», которое занимает третье место в таблице, продолжить борьбу за высокие позиции, или же «Черноморец» оторвется от зоны вылета, ведь находится на третьей строчке с конца, увидим уже в 18:00. 

Букмекеры в этом противостоянии отдают предпочтение «Полесью» - 1,6, на победу «Черноморца» - 6, а на ничью - 3,9.

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«Полесье» - „Александрия“ 

«Верес» - «Левый берег»

Матчи воскресенья откроют победители прошлого тура. К ровенскому «Вересу», который минимально переиграл «Колос», причем забив свой первый гол в ворота ковалевцев за историю противостояний, пожалует столичный «Левый берег», который минимально переиграл «Черноморец». 

Команды еще ни разу не пересекались в своей истории, поэтому матч станет историческим. 

Продолжит ли «Левый берег» набирать обороты, или «споткнется» о «Верес» - смотрите в 13:00.

Букмекеры отдают предпочтение «Вересу», на победу которого можно поставить с коэффициентом 1,9. На победу «Левого берега» 4,1, а на ничью - 3,5. 

«Динамо» - «ЛНЗ»

Во втором поединке воскресенья к киевскому «Динамо» приедет черкасский «ЛНЗ». «ЛНЗ» в прошлом туре, как отмечалось, одержал волевую победу над „Карпатами“, а киевляне пропускали матч из-за подготовки к матчу квалификации Лиги Чемпионов, в котором, к сожалению, уступили „Зальцбургу“ по сумме двух матчей - 3:1. «Бело-синие» продолжат свои выступления в Лиге Европы. 

"Динамо" зіграло внічию з "Зальцбургом" і вибуло з Ліги чемпіонів27 августа 2024, 21:27 • 16808 просмотров

Команды встречались лишь дважды и было это в прошлом сезоне, где в первом круге «Динамо» переиграло «ЛНЗ» - 4:2, а во втором круге была зафиксирована ничья - 1:1. 

«ЛНЗ» сейчас находится на втором месте, но удастся ли его удержать, ведь киевляне будут пытаться реабилитироваться перед болельщиками за горький вылет из Лиги Чемпионов, - узнаем в 15:30. Кроме УПЛ ТВ, матч можно будет посмотреть клубном канале «Динамо», а также по телеканалу «2+2». 

Букмекеры отдают убедительное преимущество «Динамо», на «викторию» которого можно поставить с коэффициентом - 1,2. На победу «ЛНЗ» - 12, а на ничью - 6,7. 

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«Динамо» - „ЛНЗ“ 

«Кривбасс» - «Шахтер» 

Заключительный матч тура проведут криворожский «Кривбасс» и донецкий «Шахтер». Как отмечалось, «Кривбасс» сыграл вничью с «Ингульцом», а дончане уступили «Александрии», повторив клубный антирекорд, пропустив 4 гола в одной игре УПЛ. 

Коллективы встречались 55 раз, из которых 46 в УПЛ, где тотальное преимущество имеет «Шахтер» - 32 победы против 6 у «Кривбасса». Также еще в 8 матчах была зафиксирована ничья. В прошлом сезоне в двухматчевом противостоянии команды порадовали своих болельщиков множеством забитых голов. В первом круге сезона 2023/2024 команды сыграли в результативную ничью - 3:3, а во втором сильнее оказался «Шахтер», переиграв «Кривбасс» - 5:2. 

К слову, на неделе российские оккупанты ударили по гостинице «Аврора» в Кривом Роге, где, по последним данным, погибли три человека. Именно в этом отеле должны были проживать футболисты и тренерский штаб «горняков» перед матчем с «Кривбассом».

«Прежде всего, «Шахтер» соболезнует и выражает слова поддержки семьям погибших. Разрушая наши города, россия в очередной раз показала свое истинное лицо страны террориста (...) Наше присутствие в городе - это поддержка болельщиков, поэтому, несмотря на новости, готовимся к матчу и к поездке в Кривой Рог. Руководствуемся регламентом и информацией от УПЛ, УАФ и других органов, которые принимают решение о проведении матчей», - сказал в комментарии Tribuna генеральный директор „Шахтера“ Сергей Палкин. 

Позже в «Кривбассе» подтвердили, что дончане нашли новый отель и готовятся к матчу. 

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Реабилитируется ли перед болельщиками «Шахтер» за проигрыш от «Александрии», а, возможно, «Кривбасс» навяжет борьбу «горнякам» - смотрите в 18:00. 

Букмекеры отдают предпочтение «Шахтеру» - 1,5. На победу «Кривбасса» дают коэффициент - 6,6, а на ничью - 4,6. 

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«Кривбасс» - „Шахтер“ в матче прошлого сезона, где наколотили 6 голов

Павел Башинский

Павел Башинский

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