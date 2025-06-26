Рожевий iPhone за 39 тисяч: міськрада на Вінниччині купила смартфон за бюджетні кошти

Гніванська міська рада Вінницької області придбала останній iPhone вартістю 39 199 гривень за кошти місцевого бюджету. Смартфон замовили, розмістивши тендер на Prozorro, але відкритих торгів не було, пише УНН.

Деталі

Виходячи із закупівлі на Prozorro, Гніванська міська рада на Вінниччині 18 червня придбала новий смартфон Apple iPhone 16 Pink з пам’яттю на 356 Гб за 39 199 гривень. Відповідний договір уклали з підприємцем Сергієм Сливкою.

Закупівля відбулась без проведення відкритих торгів. Оплата за пристрій здійснюватиметься з місцевого бюджету в межах програми "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування".

Згідно з інформацією в системі публічних закупівель, період доставки – до 31 грудня.

Додатково

Головою Гніванської міськради є Володимир Кулешов, який також очолює Гніванську міську територіальну громаду. Відповідальною за публічні закупівлі там є Юлія Нагорна, яка зазначена як контактна особа в тендерних документах Prozorro.

Нацгвардія скасувала тендер на закупівлю обладнання для розгону протестів