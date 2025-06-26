Розовый iPhone за 39 тысяч: горсовет в Винницкой области купил смартфон за бюджетные средства

Гниванский городской совет Винницкой области приобрел последний iPhone стоимостью 39 199 гривен за средства местного бюджета. Смартфон заказали, разместив тендер на Prozorro, но открытых торгов не было, пишет УНН.

Детали

Исходя из закупки на Prozorro, Гниванский городской совет в Винницкой области 18 июня приобрел новый смартфон Apple iPhone 16 Pink с памятью на 356 Гб за 39 199 гривен. Соответствующий договор заключили с предпринимателем Сергеем Сливкой.

Закупка состоялась без проведения открытых торгов. Оплата за устройство будет осуществляться из местного бюджета в рамках программы "Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления".

Согласно информации в системе публичных закупок, период доставки – до 31 декабря.

Дополнительно

Председателем Гниванского горсовета является Владимир Кулешов, который также возглавляет Гниванскую городскую территориальную громаду. Ответственной за публичные закупки там является Юлия Нагорная, которая указана как контактное лицо в тендерных документах Prozorro.

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