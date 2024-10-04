Українська бойова система стала ключовою на навчаннях НАТО у сфері антидронової боротьби
Київ • УНН
Українська бойова система DELTA відіграла ключову роль на навчаннях НАТО з антидронової боротьби у Нідерландах. Фахівці Центру інновацій МО України продемонстрували можливості системи з ідентифікації та виявлення дронів.
Протягом навчань у місті Вредепілі, Нідерланди, фахівці Центру інновацій МО України продемонстрували ідентифікацію дронів та можливості виявлення цілей в повітрі. Пише УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Деталі
Українська бойова система дебютувала на навчаннях НАТО у сфері антидронової боротьби.
Протягом навчань з 10 по 20 вересня у місті Вредепілі, Нідерланди, за участю 60 різноманітних систем та технологій боротьби з безпілотниками, українська система DELTA виступила однією з ключових платформ, повідомляють військові.
Водночас НАТО врахувало пропозиції української сторони, включивши до програми навчань використання FPV-дронів, сценарії з дружніми безпілотниками та масованими атаками дронів.
Українські військові приймали участь у наступних завданнях:
Кожен день шість польотів та інтегарцію через UA DRONE ID виконував німецький розвідувальний дрон;
інтеграція з системами партнерів (дало змогу отримувати інформацію про повітряну та наземну обстановку і виявлені цілі в повітрі);
Також транслювали рух дронів у режимі реального часу;
Для планування місій пілотів застосовували модуль Mission Control.
"На антидронових навчаннях ми не просто тестуємо технології, а й демонструємо бойовий досвід .. Україна має значний потенціал у сфері розробки військових технологій", - прокоментувала заступниця міністра оборони з цифрової трансформації Катерина Черногоренко.
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