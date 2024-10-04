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Українська бойова система стала ключовою на навчаннях НАТО у сфері антидронової боротьби

Українська бойова система стала ключовою на навчаннях НАТО у сфері антидронової боротьби

Київ • УНН

 • 15857 перегляди

Українська бойова система DELTA відіграла ключову роль на навчаннях НАТО з антидронової боротьби у Нідерландах. Фахівці Центру інновацій МО України продемонстрували можливості системи з ідентифікації та виявлення дронів.

Протягом навчань у місті Вредепілі, Нідерланди, фахівці Центру інновацій МО України продемонстрували ідентифікацію дронів та можливості виявлення цілей в повітрі. Пише УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Деталі

Українська бойова система дебютувала на навчаннях НАТО у сфері антидронової боротьби.

Протягом навчань з 10 по 20 вересня у місті Вредепілі, Нідерланди, за участю 60 різноманітних систем та технологій боротьби з безпілотниками, українська система DELTA виступила однією з ключових платформ, повідомляють військові.

Водночас НАТО врахувало пропозиції української сторони, включивши до програми навчань використання FPV-дронів, сценарії з дружніми безпілотниками та масованими атаками дронів.

Українські військові приймали участь у наступних завданнях:

Кожен день шість польотів та інтегарцію через UA DRONE ID виконував німецький розвідувальний дрон;

інтеграція з системами партнерів  (дало змогу отримувати інформацію про повітряну та наземну обстановку і виявлені цілі в повітрі);

Також транслювали рух дронів у режимі реального часу;

Для планування місій пілотів застосовували модуль Mission Control.

"На антидронових навчаннях ми не просто тестуємо технології, а й демонструємо бойовий досвід .. Україна має значний потенціал у сфері розробки військових технологій", - прокоментувала заступниця міністра оборони з цифрової трансформації Катерина Черногоренко.

США оголосили про розширення навчання українських пілотів на F-16 і ще один Patriot для України26.09.24, 13:46 • 21864 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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