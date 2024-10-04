Украинская боевая система стала ключевой на учениях НАТО в сфере антидроновой борьбы
Киев • УНН
Украинская боевая система DELTA сыграла ключевую роль на учениях НАТО по антидроновой борьбе в Нидерландах. Специалисты Центра инноваций МО Украины продемонстрировали возможности системы по идентификации и обнаружению дронов.
В ходе учений в городе Вредепили, Нидерланды специалисты Центра инноваций МО Украины продемонстрировали идентификацию дронов и возможности обнаружения целей в воздухе. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Детали
Украинская боевая система дебютировала на учениях НАТО в сфере антидроновой борьбы.
В течение учений с 10 по 20 сентября в городе Вредепили, Нидерланды, с участием 60 различных систем и технологий борьбы с беспилотниками, украинская система DELTA выступила одной из ключевых платформ.
В то же время НАТО учло предложения украинской стороны, включив в программу учений использование FPV-дронов, сценарии с дружественными беспилотниками и массированными атаками дронов.
Украинские военные принимали участие в следующих задачах:
Каждый день шесть полетов и интегарцию через UA DRONE ID выполнял немецкий разведывательный дрон;
интегрирование с системами партнеров (позволило получать информацию о воздушной и наземной обстановке и обнаруженных целях в воздухе);
Также транслировали движение дронов в режиме реального времени;
Для планирования миссий пилотов применяли модуль Mission Control.
«На антидронових учениях мы не просто тестируем технологии, но и демонстрируем боевой опыт ... Украина имеет значительный потенциал в сфере разработки военных технологий», - прокомментировала заместитель министра обороны по цифровой трансформации Екатерина Черногоренко.
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