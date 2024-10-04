Украинская боевая система стала ключевой на учениях НАТО в сфере антидроновой борьбы

ukenru
Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
  •  57812 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
  •  86044 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
  •  92544 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Эксклюзив
Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
  •  100953 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

Эксклюзив
Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
  •  94661 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
  •  78852 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

Эксклюзив
Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  117024 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

Эксклюзив
Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  123282 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
3 октября 2024, 11:21  •  123698 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

Эксклюзив
Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
3 октября 2024, 10:29  •  124174 просмотра

Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Энергосистема Украины сбалансирована, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 6 областях - Минэнерго

Энергосистема Украины сбалансирована, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 6 областях - Минэнерго

  •  45016 просмотра
ЕС готовит санкции против Ирана за поставки баллистических ракет россии - Bloomberg

ЕС готовит санкции против Ирана за поставки баллистических ракет россии - Bloomberg

  •  31738 просмотра
Фицо заявил, что хочет восстановить отношения с рф после войны в Украине

Фицо заявил, что хочет восстановить отношения с рф после войны в Украине

  •  27208 просмотра
Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

  •  71758 просмотра
Таинственный создатель биткоина идентифицирован, утверждает новый фильм HBO

Таинственный создатель биткоина идентифицирован, утверждает новый фильм HBO

  •  21532 просмотра
публикации
Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

  •  71758 просмотра
Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

3 октября 2024, 14:36  •  122316 просмотра
Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

3 октября 2024, 09:44  •  135755 просмотра
Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

3 октября 2024, 09:39  •  132518 просмотра
Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

3 октября 2024, 06:20  •  141783 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Таинственный создатель биткоина идентифицирован, утверждает новый фильм HBO

Таинственный создатель биткоина идентифицирован, утверждает новый фильм HBO

  •  21532 просмотра
4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

  •  106198 просмотра
Xbox выпустил документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 во время войны в Украине

Xbox выпустил документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 во время войны в Украине

3 октября 2024, 16:29  •  85933 просмотра
Новый альбом Coldplay выходит в пятницу и снова объединяет много приглашенных музыкантов

Новый альбом Coldplay выходит в пятницу и снова объединяет много приглашенных музыкантов

3 октября 2024, 15:58  •  86686 просмотра
3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

3 октября 2024, 03:03  •  117887 просмотра
Актуальное
Украинская боевая система стала ключевой на учениях НАТО в сфере антидроновой борьбы

Украинская боевая система стала ключевой на учениях НАТО в сфере антидроновой борьбы

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 16:37  •  4292 просмотра

Read in English

Украинская боевая система DELTA сыграла ключевую роль на учениях НАТО по антидроновой борьбе в Нидерландах. Специалисты Центра инноваций МО Украины продемонстрировали возможности системы по идентификации и обнаружению дронов.

В ходе учений в городе Вредепили, Нидерланды  специалисты Центра инноваций МО Украины продемонстрировали идентификацию дронов и возможности обнаружения целей в воздухе. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Детали

Украинская боевая система дебютировала на учениях НАТО в сфере антидроновой борьбы.

В течение учений с 10 по 20 сентября в городе Вредепили, Нидерланды, с участием 60 различных систем и технологий борьбы с беспилотниками, украинская система DELTA выступила одной из ключевых платформ.

В то же время НАТО учло предложения украинской стороны, включив в программу учений использование FPV-дронов, сценарии с дружественными беспилотниками и массированными атаками дронов.

Украинские военные принимали участие в следующих задачах:

Каждый день шесть полетов и интегарцию через UA DRONE ID выполнял немецкий разведывательный дрон;

интегрирование с системами партнеров  (позволило получать информацию о воздушной и наземной обстановке и обнаруженных целях в воздухе);

Также транслировали движение дронов в режиме реального времени;

Для планирования миссий пилотов применяли модуль Mission Control.

«На антидронових учениях мы не просто тестируем технологии, но и демонстрируем боевой опыт ... Украина имеет значительный потенциал в сфере разработки военных технологий», - прокомментировала заместитель министра обороны по цифровой трансформации Екатерина Черногоренко.

США объявили о расширении обучения украинских пилотов на F-16 и еще одном Patriot для Украины26 сентября 2024, 10:46 • 21499 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Технологии
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
natoNATO
mim-104-patriotMIM-104 Patriot
niderlandiНидерланды
ukrainaУкраина
varianty-f-16-fighting-falcon-vid-general-dynamicsF-16 Fighting Falcon