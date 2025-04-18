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Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку
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Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку

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Україною поширилася повітряна тривога на тлі загрози балістики

Київ • УНН

 • 10597 перегляди

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку. Тривога охопила значну частину території країни, включно з Києвом та багатьма областями.

Україною поширилася повітряна тривога на тлі загрози балістики

Україною поширилася повітряна тривога, на тлі загрози використання ворогом балістики, про яку попередили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку!" - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.

Наразі повітряну тривогу оголошено на значній частині території України. Після 12 години нею додатково стали охоплені Київ, Сумська, Чернігівська, Вінницька, Житомирська та Київська області, на додачу до низки інших областей, де тривога була оголошена раніше.

Над Україною збили три з шести ракет та 23 з 37 дронів під час атаки рф18.04.25, 09:59 • 3192 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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