Україною поширилася повітряна тривога на тлі загрози балістики
Київ • УНН
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку. Тривога охопила значну частину території країни, включно з Києвом та багатьма областями.
Україною поширилася повітряна тривога, на тлі загрози використання ворогом балістики, про яку попередили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку!" - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.
Наразі повітряну тривогу оголошено на значній частині території України. Після 12 години нею додатково стали охоплені Київ, Сумська, Чернігівська, Вінницька, Житомирська та Київська області, на додачу до низки інших областей, де тривога була оголошена раніше.
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