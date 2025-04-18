По Украине распространилась воздушная тревога на фоне угрозы баллистики
Киев • УНН
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения с северо-восточного направления. Тревога охватила значительную часть территории страны, включая Киев и многие области.
По Украине распространилась воздушная тревога, на фоне угрозы использования врагом баллистики, о которой предупредили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
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"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!" - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.
Сейчас воздушная тревога объявлена на значительной части территории Украины. После 12 часов ею дополнительно стали охвачены Киев, Сумская, Черниговская, Винницкая, Житомирская и Киевская области, в дополнение к ряду других областей, где тревога была объявлена ранее.
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