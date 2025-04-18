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Financial Times

По Украине распространилась воздушная тревога на фоне угрозы баллистики

Киев • УНН

 • 3936 просмотра

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения с северо-восточного направления. Тревога охватила значительную часть территории страны, включая Киев и многие области.

По Украине распространилась воздушная тревога на фоне угрозы баллистики

По Украине распространилась воздушная тревога, на фоне угрозы использования врагом баллистики, о которой предупредили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!" - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

Сейчас воздушная тревога объявлена на значительной части территории Украины. После 12 часов ею дополнительно стали охвачены Киев, Сумская, Черниговская, Винницкая, Житомирская и Киевская области, в дополнение к ряду других областей, где тревога была объявлена ранее.

Над Украиной сбили три из шести ракет и 23 из 37 дронов во время атаки рф18.04.25, 09:59 • 2542 просмотра

Юлия Шрамко

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