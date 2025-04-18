По Украине распространилась воздушная тревога на фоне угрозы баллистики

По Украине распространилась воздушная тревога, на фоне угрозы использования врагом баллистики, о которой предупредили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!" - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

Сейчас воздушная тревога объявлена на значительной части территории Украины. После 12 часов ею дополнительно стали охвачены Киев, Сумская, Черниговская, Винницкая, Житомирская и Киевская области, в дополнение к ряду других областей, где тревога была объявлена ранее.

Над Украиной сбили три из шести ракет и 23 из 37 дронов во время атаки рф