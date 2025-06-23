Україні не загрожує радіаційне забруднення після ударів по ядерних об'єктах Ірану - Держатомрегулювання

Радіаційна ситуація в Україні залишається стабільною після атак на ядерні об’єкти в Ірані. Перевищень рівнів радіації не зафіксовано, а моделювання показало, що потенційне забруднення не досягає території України. Про це під час брифінгу повідомив голова Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков, передає УНН.

По-перше, стан навколишнього середовища навколо об’єктів, які були атаковані, з точки зору радіаційного впливу не змінився, немає перевищень рівнів радіації. По-друге, ми зробили модель та відповідні розрахунки щодо можливості розповсюдження продукції, яка перебувала в цих об’єктах, у навколишнє середовище і можливий вплив на Україну. І тут я можу запевнити, що найбільший далекий радіус забруднення території в бік України – це кордон між Іраном та Афганістаном - пояснив голова Держатомрегулювання.

Коріков додав, що наразі жодних "забруднень на території України не спостерігається".

Раніше УНН писав, що МАГАТЕ також підтвердило відсутність підвищення радіації після атак США на три ядерні об'єкти Ірану.