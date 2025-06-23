Украине не грозит радиационное загрязнение после ударов по ядерным объектам Ирана - Госатомрегулирования
Киев • УНН
Радиационная ситуация в Украине остается стабильной после атак на ядерные объекты в Иране. Моделирование подтвердило, что потенциальное загрязнение не достигает территории Украины.
Радиационная обстановка в Украине остается стабильной после атак на ядерные объекты в Иране. Превышений уровней радиации не зафиксировано, а моделирование показало, что потенциальное загрязнение не достигает территории Украины. Об этом во время брифинга сообщил глава Государственной инспекции ядерного регулирования Олег Кориков, передает УНН.
Во-первых, состояние окружающей среды вокруг атакованных объектов с точки зрения радиационного воздействия не изменилось, нет превышений уровней радиации. Во-вторых, мы создали модель и провели соответствующие расчеты относительно возможности распространения продукции, находившейся на этих объектах, в окружающую среду и возможного влияния на Украину. И здесь я могу заверить, что самый дальний радиус загрязнения территории в сторону Украины – это граница между Ираном и Афганистаном
Кориков добавил, что сейчас никаких "загрязнений на территории Украины не наблюдается".
Ранее УНН писал, что МАГАТЭ также подтвердило отсутствие повышения радиации после атак США на три ядерных объекта Ирана.