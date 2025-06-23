Украине не грозит радиационное загрязнение после ударов по ядерным объектам Ирана - Госатомрегулирования

Радиационная обстановка в Украине остается стабильной после атак на ядерные объекты в Иране. Превышений уровней радиации не зафиксировано, а моделирование показало, что потенциальное загрязнение не достигает территории Украины. Об этом во время брифинга сообщил глава Государственной инспекции ядерного регулирования Олег Кориков, передает УНН.

Во-первых, состояние окружающей среды вокруг атакованных объектов с точки зрения радиационного воздействия не изменилось, нет превышений уровней радиации. Во-вторых, мы создали модель и провели соответствующие расчеты относительно возможности распространения продукции, находившейся на этих объектах, в окружающую среду и возможного влияния на Украину. И здесь я могу заверить, что самый дальний радиус загрязнения территории в сторону Украины – это граница между Ираном и Афганистаном - пояснил глава Госатомрегулирования.

Кориков добавил, что сейчас никаких "загрязнений на территории Украины не наблюдается".

Ранее УНН писал, что МАГАТЭ также подтвердило отсутствие повышения радиации после атак США на три ядерных объекта Ирана.