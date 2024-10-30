Українець помер під час затримання поліцією в Польщі: що сталося
Київ • УНН
48-річний українець втратив свідомість під час спроби поліції надягти на нього кайданки в Опольському воєводстві. Чоловік поводився агресивно під час співбесіди та чинив опір правоохоронцям.
У Польщі, в Опольському воєводстві, 48-річний українець помер під час спроби правоохоронців надягти на нього кайданки через агресивну поведінку. Про це пише RMF FM, передає УНН.
Деталі
Інцидент відбувся після того, як співробітники поліції приїхали на виклик власника однієї з компаній у Кшивізні. 48-річний чоловік хотів влаштуватися до нього на роботу в компанію. Під час розмови, як повідомляється, він став поводитися агресивно, зав'язалася бійка, і підприємець зателефонував до служби порятунку.
Коли на місце події прибули співробітники поліції, чоловік відмовився представитися і не реагував на команди, хоча, за словами поліцейських, розмовляв із ними польською мовою.
Коли жінка-поліцейський і патрульний вирішили відвезти чоловіка до поліцейської дільниці, щоб встановити його особу, той почав чинити опір.
Співробітники у формі намагалися надіти на нього кайданки і використовували різні прийоми. Раптово 48-річний чоловік втратив свідомість. Було викликано швидку допомогу, але медикам не вдалося відновити життєві функції чоловіка
Прокуратура вже почала розслідування за фактом ненавмисного вбивства. Призначено розтин, токсикологічну та гістопатологічну експертизи.
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