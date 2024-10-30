Украинец умер во время задержания полицией в Польше: что произошло

В Польше, в Опольском воеводстве, 48-летний украинец умер во время попытки правоохранителей надеть на него наручники из-за агрессивного поведения. Об этом пишет RMF FM, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел после того, как сотрудники полиции приехали на вызов владельца одной из компаний в Кшивизне. 48-летний мужчина хотел устроиться к нему на работу в компанию. Во время разговора, как сообщается, он стал вести себя агрессивно, завязалась драка, и предприниматель позвонил в службу спасения.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, мужчина отказался представиться и не реагировал на команды, хотя, по словам полицейских, разговаривал с ними на польском языке.

Когда женщина-полицейский и патрульный решили отвезти мужчину в полицейский участок, чтобы установить его личность, тот начал сопротивляться.

Сотрудники в форме пытались надеть на него наручники и использовали различные приемы. Внезапно 48-летний мужчина потерял сознание. Была вызвана скорая помощь, но медикам не удалось восстановить жизненные функции мужчины - пишет RMF FM.

Прокуратура уже начала расследование по факту непредумышленного убийства. Назначено вскрытие, токсикологическую и гистопатологическую экспертизы.

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