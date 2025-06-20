Україна вимагає повернення всіх важкопоранених і молодих захисників з полону - Юсов
Київ • УНН
Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що Україна наполягає на поверненні всіх важкохворих, важкопоранених та молодих захисників до 25 років. Росія неохоче повертає полонених, проте Україна володіє інформацією про тих, хто перебуває в полоні.
росія неохоче повертає українських захисників, однак Україна знає, хто перебуває в полоні, і наполягає реалізації всіх домовленостей, а саме - повернення всіх важкохворих, всіх важкопоранених і всіх молодих захисників. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає УНН.
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Паралельно продовжується робота перемовної групи, щоб вдалося втілити домовленості в життя, і Україна наполягає на реалізації всіх домовленостей, а саме - повернення всіх важкохворих, всіх важкопоранених і всіх молодих захисників 25 років і молодше. Різні історії, різні діагнози, і хвороби і наслідки поранень. Зараз всім буде надана необхідна допомога. Колона автобусів і карет швидкої допомоги наближається до місця, де буде перше обстеження - там буде надана перша допомога, і потім же реабілітаційні центри. Все готове для термінової допомоги нашим звільненим захисникам
Він зазначив, що росія не охоче повертає українських полонених.
Є системні проблеми, проте Україна чітко знає, хто знаходиться в полоні, і є категорія, по яким ведеться складніша робота, але інформація встановлюється, і зараз в українських структурах інформації точно більше, ніж, наприклад, в МКЧХ. Ми використовуємо і джерела, і напрямки, які дозволяють більш точно, і більш широко поновлювати дані
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив про черговий обмін - більшість українських воїнів, які повертаються сьогодні, перебували у полоні понад два роки.
Під час обміну полоненими 20 червня, вдалося повернути захисників, які мають важкі поранення та суттєві проблеми зі здоров’ям: епілепсія, гіпертонія, ішемічна хвороба серця, проблеми із зором, хвороби опорно-рухового апарату, грижі, хронічні хвороби органів травлення. Найстаршому звільненому - 60 років.