Україна вимагає повернення всіх важкопоранених і молодих захисників з полону - Юсов

росія неохоче повертає українських захисників, однак Україна знає, хто перебуває в полоні, і наполягає реалізації всіх домовленостей, а саме - повернення всіх важкохворих, всіх важкопоранених і всіх молодих захисників. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає УНН.

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Паралельно продовжується робота перемовної групи, щоб вдалося втілити домовленості в життя, і Україна наполягає на реалізації всіх домовленостей, а саме - повернення всіх важкохворих, всіх важкопоранених і всіх молодих захисників 25 років і молодше. Різні історії, різні діагнози, і хвороби і наслідки поранень. Зараз всім буде надана необхідна допомога. Колона автобусів і карет швидкої допомоги наближається до місця, де буде перше обстеження - там буде надана перша допомога, і потім же реабілітаційні центри. Все готове для термінової допомоги нашим звільненим захисникам - сказав Юсов.

Він зазначив, що росія не охоче повертає українських полонених.

Є системні проблеми, проте Україна чітко знає, хто знаходиться в полоні, і є категорія, по яким ведеться складніша робота, але інформація встановлюється, і зараз в українських структурах інформації точно більше, ніж, наприклад, в МКЧХ. Ми використовуємо і джерела, і напрямки, які дозволяють більш точно, і більш широко поновлювати дані - додав Юсов.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив про черговий обмін - більшість українських воїнів, які повертаються сьогодні, перебували у полоні понад два роки.

Під час обміну полоненими 20 червня, вдалося повернути захисників, які мають важкі поранення та суттєві проблеми зі здоров’ям: епілепсія, гіпертонія, ішемічна хвороба серця, проблеми із зором, хвороби опорно-рухового апарату, грижі, хронічні хвороби органів травлення. Найстаршому звільненому - 60 років.