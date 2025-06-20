Украина требует возвращения всех тяжелораненых и молодых защитников из плена - Юсов
Киев • УНН
Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Украина настаивает на возвращении всех тяжелобольных, тяжелораненых и молодых защитников до 25 лет. Россия неохотно возвращает пленных, однако Украина владеет информацией о тех, кто находится в плену.
россия неохотно возвращает украинских защитников, однако Украина знает, кто находится в плену, и настаивает на реализации всех договоренностей, а именно - возвращении всех тяжелобольных, всех тяжелораненых и всех молодых защитников. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Параллельно продолжается работа переговорной группы, чтобы удалось воплотить договоренности в жизнь, и Украина настаивает на реализации всех договоренностей, а именно - возвращении всех тяжелобольных, всех тяжелораненых и всех молодых защитников 25 лет и моложе. Разные истории, разные диагнозы, и болезни и последствия ранений. Сейчас всем будет оказана необходимая помощь. Колонна автобусов и карет скорой помощи приближается к месту, где будет первое обследование - там будет оказана первая помощь, и потом же реабилитационные центры. Все готово для срочной помощи нашим освобожденным защитникам
Он отметил, что россия неохотно возвращает украинских пленных.
Есть системные проблемы, однако Украина четко знает, кто находится в плену, и есть категория, по которой ведется более сложная работа, но информация устанавливается, и сейчас в украинских структурах информации точно больше, чем, например, в МККК. Мы используем и источники, и направления, которые позволяют более точно и более широко обновлять данные
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об очередном обмене - большинство украинских воинов, которые возвращаются сегодня, находились в плену более двух лет.
Во время обмена пленными 20 июня удалось вернуть защитников, которые имеют тяжелые ранения и существенные проблемы со здоровьем: эпилепсия, гипертония, ишемическая болезнь сердца, проблемы со зрением, болезни опорно-двигательного аппарата, грыжи, хронические болезни органов пищеварения. Самому старшему освобожденному - 60 лет.