Украина требует возвращения всех тяжелораненых и молодых защитников из плена - Юсов

россия неохотно возвращает украинских защитников, однако Украина знает, кто находится в плену, и настаивает на реализации всех договоренностей, а именно - возвращении всех тяжелобольных, всех тяжелораненых и всех молодых защитников. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Параллельно продолжается работа переговорной группы, чтобы удалось воплотить договоренности в жизнь, и Украина настаивает на реализации всех договоренностей, а именно - возвращении всех тяжелобольных, всех тяжелораненых и всех молодых защитников 25 лет и моложе. Разные истории, разные диагнозы, и болезни и последствия ранений. Сейчас всем будет оказана необходимая помощь. Колонна автобусов и карет скорой помощи приближается к месту, где будет первое обследование - там будет оказана первая помощь, и потом же реабилитационные центры. Все готово для срочной помощи нашим освобожденным защитникам - сказал Юсов.

Он отметил, что россия неохотно возвращает украинских пленных.

Есть системные проблемы, однако Украина четко знает, кто находится в плену, и есть категория, по которой ведется более сложная работа, но информация устанавливается, и сейчас в украинских структурах информации точно больше, чем, например, в МККК. Мы используем и источники, и направления, которые позволяют более точно и более широко обновлять данные - добавил Юсов.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об очередном обмене - большинство украинских воинов, которые возвращаются сегодня, находились в плену более двух лет.

Во время обмена пленными 20 июня удалось вернуть защитников, которые имеют тяжелые ранения и существенные проблемы со здоровьем: эпилепсия, гипертония, ишемическая болезнь сердца, проблемы со зрением, болезни опорно-двигательного аппарата, грыжи, хронические болезни органов пищеварения. Самому старшему освобожденному - 60 лет.