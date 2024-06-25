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The Guardian

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Україна в цьому маркетинговому році експортувала майже 50 млн тонн зерна, що на 3%, ніж у минулий період - Мінагрополітики

Київ • УНН

 • 25571 перегляди

У 2023-2024 маркетинговому році Україна експортувала понад 49,7 млн тонн зернових і бобових культур, що на 3% більше в порівнянні з попереднім періодом, при цьому експорт пшениці зріс на 10%, в той час як експорт кукурудзи скоротився на 275 000 тонн.

Україна в цьому маркетинговому році експортувала майже 50 млн тонн зерна, що на 3%, ніж у минулий період - Мінагрополітики

Україна в 2023-2024 маркетинговому році експортувала понад 49,7 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на більш ніж 1,3 млн тонн або майже на 3% більше, ніж у минулий маркетинговий період. Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства, пише УНН.

Як говориться в повідомленні міністерства, в поточному маркетинговому році з України було вивезено понад 18,2 млн тонн пшениці, що майже на 10% більше, ніж у минулий період.

Крім того, Україна експортувала майже 2,5 млн тонн ячменю і 1,6 тис.тонн жита.

Водночас експорт кукурудзи знизився на 275 тис.тонн до більш ніж 28,5 млн тонн.

Додамо

Не виключено, що зростання експорту зернових в цьому маркетинговому році пов'язаний з активізацією боротьби правоохоронних органів з сірим експортом зерна. Зокрема, раніше стало відомо, що Бюро економічної безпеки розслідує кілька кримінальних проваджень, що стосуються сірого експорту зерна. За даними правоохоронців, найпоширенішою схемою такого ухилення від сплати податків на десятки мільйонів гривень є купівля зерна, яке не має документів про походження за готівку та подальше його вивезення за кордон за допомогою реквізитів "ризикових" або підставних компаній.

Одним з яскравих прикладів сірого експорту є кримінальні справи, які стосуються сірого експорту із зернового термінала "Олімпекс" у 2021-2023 роках, коли ним активно керували одеські бізнесмени Сергій Гроза та Володимир Науменко.

Зокрема, у січні 2021 року правоохоронців зацікавила низка компаній, що займаються експортом зерна та пов'язаних з агрохолдингом GNT Group Сергія грози та Володимира Науменка. ТОВ "Ферко", ТОВ" Металзюкрайн Корп ЛТД", ТОВ "Зерновий перевантажувальний Комплекс" Інзерноекспорт "і підприємство" Вторметекспорт", що належать до GNT Group, активно використовували реквізити" ризикових " підприємств для проведення експортних операцій. В ході розслідування територіальне управління БЕП в Одеській області виявила щонайменше три таких "ризикових" підприємства: ТОВ "АУТСТАФФ 19", ТОВ "АЛІСЕНТА ТРЕЙД" і ТОВ "СОЛТЕК ПРОДАКТ". Крім того, слідство встановило, що експортоване зерно зберігалося, зокрема, на складах ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл" - яке теж підконтрольне грозі і Науменко.

За результатами розслідування правоохоронці виявили, що жодне зі згаданих "ризикових" підприємств не має підтверджень придбання зернових , які планувалося експортувати, – а це понад 2 тисячі тонн кукурудзи, ячменю, пшениці (це тільки те, що було виявлено правоохоронцями під час обшуків). Крім того, всі ці підприємства порушували вимоги фінансової та податкової звітності, демонстрували нульову прибутковість, занижували податок на прибуток.

Тільки в рамках цього кримінального провадження, за підрахунками правоохоронців, компанії грози і Науменко завдали державі збитків на суму майже 37,5 млн грн. При цьому експортером "сірих" зернових було ТОВ "Агірос", яке належить відомому контрабандисту Вадиму Альперіну, проти якого РНБО ввела санкції в 2021 році і якого позбавили українського громадянства. А відвантажувала ці Зернові, за даними ЗМІ, ще одна підконтрольна грозі і Науменко компанія "Атол Гранум". 

В даний час дане кримінальне провадження ще розслідується.

Ще одне кримінальне провадження, в якому фігурує компанія грози і Науменко ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл", розслідує територіальне управління БЕБ міста Києва. Воно відкрите роком пізніше, у 2022-му, проте також стосується "сірого" експорту зернових.

Справу розслідують за статтями про ухилення від сплати податків, підробку документів для державних реєстрів, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та незаконне поводження зі зброєю або боєприпасами.

Схема, за якою діяла компанія грози і Науменко, ідентична тій, що використовувалася раніше, відрізняються лише назви фіктивних компаній, та й то не всі. У ній, зокрема, фігурує згадане вже в іншому кримінальному провадженні ТОВ "АУТСТАФФ 19". 

Крім цієї компанії вони також використовували "ризикові" підприємства "експрес ВСЕ"і" АГРОТРАНС-ГРУП". з їх допомогою, за даними слідства, з терміналу зникло щонайменше 40 тис.т зернових і олійних в 2023 році.  

Крім того, детективи БЕБ вважають, що злочинна діяльність, пов'язана з ухиленням від сплати податків шляхом сірого експорту зернових, на терміналі "Олімпекс" триває.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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