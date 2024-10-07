Україна та Словаччина посилять співпрацю щодо охорони кордону - Клименко

Очільник МВС України Ігор Клименко провів перемовини зі словацьким колегою Матушем Шутай Ештоком. Посадовці визначили акценти співпраці двох країн. Про це пише УНН з посиланням на Клименка.

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За словами Клименка, у фокусі уваги – питання безпеки на спільному кордоні та міграційна політика. Він нагадав, що Україна має майже 98 км спільного кордону зі Словаччиною, який потребує посиленої уваги обох сторін.

Обговорили заходи протидії незаконному перетину кордону. Найближчим часом плануємо українсько-словацькі навчання прикордонників, поліцейських та міграційників щодо протидії нелегальній міграції. Крім того, домовилися про відпрацювання механізму обміну даними про осіб правопорушників, а також про спільне патрулювання на проблемних ділянках кордону