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Україна та Словаччина посилять співпрацю щодо охорони кордону - Клименко

Україна та Словаччина посилять співпрацю щодо охорони кордону - Клименко

Київ • УНН

 • 13339 перегляди

Міністри внутрішніх справ України та Словаччини обговорили питання безпеки на спільному кордоні та міграційну політику. Заплановано спільні навчання та обмін даними про правопорушників для протидії нелегальній міграції.

Очільник МВС України Ігор Клименко провів перемовини зі словацьким колегою Матушем Шутай Ештоком. Посадовці визначили акценти співпраці двох країн. Про це пише УНН з посиланням на Клименка.

Деталі

За словами Клименка, у фокусі уваги – питання безпеки на спільному кордоні та міграційна політика. Він нагадав, що Україна має майже 98 км спільного кордону зі Словаччиною, який потребує посиленої уваги обох сторін.

Обговорили заходи протидії незаконному перетину кордону. Найближчим часом плануємо українсько-словацькі навчання прикордонників, поліцейських та міграційників щодо протидії нелегальній міграції. Крім того, домовилися про відпрацювання механізму обміну даними про осіб правопорушників, а також про спільне патрулювання на проблемних ділянках кордону

 - підсумував очільник МВС. 

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує на спільне виробництво інженерної техніки зі Словаччиною, зокрема розмінувальних машин "Божена". Це прискорить очищення українських земель від мін, врятує життя та сприятиме відновленню економіки.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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